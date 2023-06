È la prima pizzeria di Rossopomodoro a Salerno (via della Libertà 65) e si aggiunge alle 5 già aperte in Campania concentrate a Napoli e dintorni. Con 130 posti a sedere di cui 40 all’esterno nel dehors a pochi passi dal mare, Rossopomodoro Salerno presenta una squadra di pizzaioli capitanata dal maestro Marco Barletta, vincitore della Gran Coppa Rossopomodoro Trofeo Caputo 2022. A dirigere lo staff di cucina Gabriele Erra, noto chef della Costiera Salernitana.

“Questa nuova apertura a Salerno ci rende entusiasti, sono orgogliosa di portare la bandiera di Rossopomodoro nella mia città -commenta Ilaria Bove, manager e franchisee Rossopomodoro Salerno-. Io e il socio, Francesco Ferrandina, parteciperemo in prima persona alla gestione del nuovo ristorante, con tanta passione e allegria. Siamo pronti a dare ai nostri ospiti l’accoglienza in un posto così bello a due passi dal mare e sarà la nostra missione renderli felici e soddisfatti”.

“La Campania è una certezza per il nostro marchio, qui nascono le nostre tradizioni e la nostra stessa storia da ormai 25 anni -aggiunge Nicola Saraceno, ad di Rossopomodoro-. Sono orgoglioso di veder crescere sempre più l’energia dei nostri affiliati, che si rinnova giorno dopo giorno con nuove aperture. Auguro ai nuovi affiliati di Rossopomodoro Salerno un successo strepitoso per la loro nuova bandiera su uno dei golfi più belli d’Italia”.

Dettagli di cronaca: al taglio del nastro presenti il sindaco di Salerno Antonio Napoli, Dario Loffredo, presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Ferrara assessore alle attività produttive e turismo, e Gianfranco Valiante sindaco del Comune di Baronissi.

Rossopomodoro a Salerno offre nel menù di stagione (primavera-estate) specialità per ogni tipo di esigenza, partendo dalla tradizione napoletana, con la pizza e la cucina tipica, fino ad arrivare a proposte vegetariane, vegane e light. È aperta fino alle 24 (anche ad agosto), prevede anche l'asporto e il delivery (Glovo, Deliveroo), organizza feste per bambini, lezioni di pizza (Manine in pasta), eventi per gruppi e feste private. Disponibile per convenzioni con aziende.