A·Yo, la gamma di yogurt bianco che innova la categoria e piace ai white lover

Il mercato lattiero caseario si prepara ad accogliere una grande novità: dalla Sardegna, terra dalle caratteristiche uniche e da sempre sinonimo di qualità del latte, arriva A·Yo, il primo yogurt che unisce il sapore e le proprietà nutrizionali del latte di mucca con la carica proteica di quello di pecora, in un connubio unico reso possibile da uno speciale processo di lavorazione capace di dar vita a una struttura naturalmente cremosa.

La linea A·Yo è composta da quattro referenze di yogurt bianco extra-cremoso prodotte con un mix di latti 100% sardi, garanzia di un gusto intenso e inconfondibile.

I quattro bianchi di Arborea a base di latte di mucca e pecora

A·Yo risponde alle esigenze dei consumatori fotografate dalle recenti ricerche di mercato, intercettandone i più importanti trend, come l’attenzione alle materie prime e la predilezione per cibi sani e altamente proteici. Con questa nuova gamma Arborea punta a innovare la categoria con una proposta di rottura pensata per gli amanti dello yogurt bianco, i white lover, un target in crescita e alla costante ricerca di qualità e di nuovi prodotti. In quest’ottica, tutte e quattro le varianti A·Yo si contraddistinguono per l’alto contenuto proteico rispetto alla media degli yogurt e l’ottimo profilo organolettico, derivante dalla perfetta unione di latte vaccino e ovino.

La prima referenza della gamma è il Cremoso Bianco intero, il più classico degli yogurt, ideale per chi ne ama il gusto intenso ma è anche aperto ad altre modalità di consumo. Lo Zero% Grassi è invece lo yogurt dedicato agli amanti del sapore puro, con occhio attento al giusto bilanciamento calorico.

Non manca una risposta per i consumatori con esigenze specifiche e che, al contempo, non vogliono rinunciare al gusto: è il Cremoso Senza Lattosio. Completa la gamma il Cremoso Bianco dolce con miele, una variante golosa pensata per chi dallo yogurt cerca sapore e autogratificazione.

A·Yo presenta una proposta innovativa anche nel pack: sarà infatti a scaffale con una confezione 100% riciclabile da 140 grammi, una dimensione che esalta le caratteristiche di densità e cremosità della struttura, unendo funzionalità e versatilità, per degustare il prodotto così com’è o in abbinamento ad altri ingredienti.

La linea sarà in distribuzione dalla metà di giugno.