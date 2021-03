Bakery: prodotti freschi più a lungo

La convivenza con il Covid-19, che ormai ha sorpassato la durata di un anno, ha spostato in maniera importante le abitudini del consumatore, in riferimento all’acquisto e al consumo dei prodotti di panetteria e pasticceria. A confermarlo sono i dati della ricerca curata da Puratos intitolata “Taste Tomorrow” (realizzata in 44 Paesi intervistando quasi 10.000 consumatori).

Da una parte vi sono elementi quali la freschezza e il gusto, che restano imprescindibili (per oltre i due terzi degli intervistati): un criterio di acquisto che emerge però con forza è quello della garanzia dell’igiene, confermato da oltre un terzo degli intervistati.

Il confezionamento del prodotto diventa così un mezzo di rassicurazione: prova ne è il fatto che alcuni retailer hanno visto entrare in crisi gli spazi con gli slot dedicati alla presa del pane in autonomia.

Ritornare al “pane di ogni giorno”

Puratos accompagna questa trasformazione e queste nuove esigenze aiutando la gdo con prodotti sempre più idonei, ovvero prodotti di panetteria e pasticceria che possano essere confezionati e a cui possa essere garantita una shelf-life di 2-3 giorni.

In questo modo si risponde a un’ulteriore “nuova” abitudine del consumatore, che in questo ultimo anno ha abbassato la frequenza di acquisto e dunque a malincuore anche di pane fresco, optando per altre alternative.

“Le proposte di Puratos, adattabili ai vari retailer - spiega spiega Tina Santato, retail & QSR manager - hanno alla base soluzioni tecnologiche clean label (senza additivi ed emulsionanti, per esempio) e comprendono una estrema competenza sul lievito madre italiano in grado di far realizzare prodotti da forno con una shelf-life più lunga, dunque impacchettabili, sia per il libero servizio che per il banco servito".

Il pane e la pasticceria confezionati freschi e con una più lunga shelf-life sono la risposta perfetta in un momento in cui le persone mostrano di volersi riavvicinare al bakery ma con estrema sicurezza (a livello di igiene) e di ritornare al consumo quotidiano senza rinunciare a bontà e fragranza.

