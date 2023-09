Banana Republic sperimenta l’arredo con i pop-up store Br Home

Due temporary store a insegna BR Home, attivi fino a fine settembre a New York e Los Angeles, segnano l'ingresso di Banana Republic nel settore arredo

Dall'abbigliamento al settore arredamento. Banana Republic (Gap Inc.) lancia l'insegna BR Home con due pop-up store a New York e Los Angeles e un'offerta che comprende mobili per camera da letto, soggiorno e sala da pranzo, ma anche illuminazione e arredamento per la casa, con materiali come quercia francese, marmo, ottone, morbido cotone cashmere e cotone organico e prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, in linea con lo stile prêt-à-porter del marchio.

"Siamo guidati dal desiderio di scoperta e di espressione personale -afferma Sandra Stangl, presidente e Ceo di Banana Republic-. Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti qualità eccezionale, design senza tempo e stile versatile per supportare al meglio il loro stile di vita”.

Gli stili

La linea BR Home presenta tre espressioni chiave: Textured Modern fonde classico e contemporaneo, è caratterizzato da linee pulite, finiture lisce, materiali misti ed estetica minimalista; Classic Chic combina forme tradizionali con forme e finiture distintive che riecheggiano il passato in una luce contemporanea per conferire agli spazi un aspetto sofisticato e armonioso; Explore affonda le sue radici in influenze globali e offre materiali e finiture naturali con tonalità della terra.

"Questa collezione dinamica celebra la bellezza dei materiali naturali di alta qualità e degli abili artigiani, creativi e designer il cui lavoro riflette i valori del nostro marchio e ci consente di supportare le comunità di artigiani in tutto il mondo", afferma Aaron Rose, chief commerce and experience officer di Banana Republic.

La collezione BR Home

L'offerta comprende i prodotti della collezione Stinson con item realizzati da maestri artigiani nella Carolina del Nord e in Virginia con legni duri provenienti da fonti sostenibili. Invece, le collezioni Marquis e Savannah propongono sale da pranzo contemporanee. La collezione Atlas Moroccan Rugs prevede prodotti tessili realizzati con la lana più pregiata da diversi artigiani attivi nelle montagne del Medio Atlante in Marocco. Completano l'offerta la collezione Phoenix nata da diverse collaborazioni con intagliatori del legno sull'isola di Giava, in Indonesia, che forniscono porte in teak di Giava e mogano intagliate a mano; e la collezione Nova per i lampadari.

L'assortimento BR Home è disponibile anche su questo sito e nei due temporary store aperti fino a fine settembre.