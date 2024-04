Carrefour raddoppia i prodotti a prezzo ribassato

Nuova iniziativa di Carrefour a sostegno dei consumatori. In assortimento ci sono 1.000 prodotti mdd a prezzo ribassato, 500 in più rispetto al passato

A sostegno del potere di acquisto dei consumatori, Carrefour rafforza il suo impegno incrementando le soluzioni instore. L'insegna, che aveva già adottato e promosso un paniere di 500 prodotti a marchio di uso quotidiano a prezzo ribassato, aumenta la numerica assortimentale con una gamma di 1.000 prodotti, quindi 500 in più rispetto al passato. Questa iniziativa rientra nella campagna Risparmio di Qualità di Carrefour nell'ambito della strategia del gruppo, impegnato nella promozione dei prodotti a marchio con prezzi bloccati e ribassati e nello sviluppo della linea Simpl, con un assortimento di prodotti di uso quotidiano a prezzi vantaggiosi. In questo contesto si inquadra anche il lancio di nuovi format come per esempio il modello Contact, pensato proprio per fornire alla clientela maggiore convenienza grazie alla presenza di prodotti a marchio del distributore più massiccia rispetto ai tradizionali supermercati dell'insegna.

"Con questa iniziativa confermiamo ancora una volta che una delle nostre priorità è focalizzarci sulle esigenze dei nostri clienti, offrendo loro un’alimentazione di qualità a un prezzo accessibile, attraverso tutti i nostri punti vendita e online -afferma Roberto Bellinzona, direttore marketing di Carrefour Italia-. In un momento storico in cui i consumatori si trovano ancora costretti ad affrontare situazioni economiche complesse, ci impegniamo a offrire soluzioni concrete per supportare il loro potere di acquisto, in coerenza con la nostra ambizione di essere leader della transizione alimentare per tutti”.