Banco Alimentare: la colletta è (anche) online su Amazon ed Esselunga

Torna anche quest'anno la colletta solidale di Banco Alimentare, che per adeguarsi al contesto di pandemia si propone in veste dematerializzata e digitalizzata. L'iniziativa prevede che dal 21 novembre all’8 dicembre siano disponibili alle casse dei supermercati delle card da 2, 5 e 10 euro, che saranno convertite in prodotti alimentari per le persone in difficoltà.

Non solo. Oltre ad essere in distribuzione nei punti di vendita aderenti, le card potranno essere acquistate on line sul sito mygiftcard.it e sarà inoltre possibile partecipare alla colletta alimentare facendo una spesa online sul sito italiano di Amazon dal 1 al 10 dicembre e su Esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10 dicembre.

Le Card prendono quindi il posto dei tradizionali scatoloni e diventano i nuovi “contenitori” della spesa, dovendo fare a meno dei volontari. Negli ultimi 5 anni, con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono state raccolte 41.628 tonnellate di cibo equivalenti a 83.256.082 pasti per persone bisognose.