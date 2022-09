Barberino’s entra da Eataly Milano Smeraldo

All'interno di Eataly Milano Smeraldo, Barberino's realizza uno spazio con due postazioni proponendo differenti trattamenti

Dopo la partnership con Coin Excelsior, che ha portato all’apertura di tre corner tra Milano e Roma, Barberino's stringe un accordo con Eataly Milano Smeraldo dove realizza uno spazio situato al secondo piano della struttura di Piazza Venticinque Aprile 10. Il fil rouge che accomuna le due insegne è la promozione e la valorizzazione delle eccellenze e dell'artigianalità italiane. La catena, presente con due postazioni e tre professionisti con esperienza decennale, propone i tradizionali servizi del marchio, ossia servizi di grooming (barba, capelli e viso) in tempi rapidi con più modalità per differenziare i diversi trattamenti: da quelli Express (15 minuti), pensati per chi è di fretta, ai Classici (30 minuti), per chi ama la tradizione, fino agli Splendidi (60 minuti), per chi invece vuole ritagliarsi un momento di relax in più.

Per ogni ospite Barberino’s, Eataly riserverà dei coupon che permetteranno, a prezzi vantaggiosi, di concludere la propria esperienza di grooming al bar, o gustando una pizza al tavolo o take-away, un aperitivo o un momento di personal shopping in enoteca.

Le dichiarazioni

“ Siamo due realtà innamorate del Made in Italy, del ‘fatto bene’ e delle storie e delle persone che ci sono dietro, dai contadini agli artigiani -spiega Michele Callegari, co-founder di Barberino’s-. Inoltre, entrambi desideriamo migliorare la qualità della vita delle persone grazie a una maggiore consapevolezza, all’attenzione all’alimentazione e alla cura verso se stessi”.

“Con l’apertura di Barberino’s i clienti di Eataly Smeraldo hanno la possibilità di affiancare le esperienze Eataly ai servizi di grooming e possono ritagliarsi un momento all’insegna dell’alta qualità e del made in Italy, che possa rendere ancora più gratificante l’esperienza Barberino’s” aggiunge Stefania Iacobelli, marketing manager di Eataly Milano Smeraldo.