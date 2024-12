Barilla passa ai pallet riutilizzabili di Chep confermando il pallet pooling come soluzione per gestire i bancali all’insegna della sostenibilità

Il nuovo accordo tra Barilla e Chep, fornitore globale di soluzioni per la supply chain e il pallet pooling, prevede la conversione della maggior parte dei bancali (pallet) per il trasporto merci utilizzati da Barilla in Italia in pallet riutilizzabili Chep. La conversione dei flussi di pallet in piattaforme riutilizzabili Chep aiuterà Barilla a raggiungere importanti risultati in termini di sostenibilità ambientale, evitando ogni anno:

La produzione di oltre 290 tonnellate di rifiuti , equivalenti a circa 70 camion adibiti al trasporto rifiuti.

, equivalenti a circa 70 camion adibiti al trasporto rifiuti. L’emissione di 3.700 tonnellate di CO 2 , equivalenti a 84 giri in camion intorno alla terra.

, equivalenti a 84 giri in camion intorno alla terra. L’impiego di 3.100 m3 di legna, equivalenti a 3.000 alberi sottratti al disboscamento.

Oltre ai benefici ambientali, il nuovo accordo consentirà all’azienda di usufruire anche di una maggiore disponibilità di pallet, livelli di servizio ottimali e della gestione completa della supply chain offerta da Chep, le cui capacità digitali e diagnostiche offriranno a Barilla una visione dettagliata della propria filiera, favorendo l’eliminazione degli sprechi.

La collaborazione tra Chep e Barilla è iniziata in Italia nel 2009 e si è estesa in Europa nel 2018. Il nuovo accordo vedrà la conversione della maggior parte dei flussi restanti ai pallet Chep da febbraio 2025. Il completamento è previsto entro otto mesi. Questa operazione consentirà a Barilla di concentrarsi sul proprio core business sfruttando l’esperienza di Chep nella gestione dei pallet.

“L’impegno per la sostenibilità e l’eccellenza operativa guida ogni nostra decisione -commenta Roberto Magnani, vice presidente della logistica in Barilla-. Le credenziali di sostenibilità, gli standard di elevata qualità e le soluzioni digitali innovative di Chep si allineano perfettamente con il nostro impegno a ridurre gli sprechi, ottimizzare le attività logistiche e garantire la sicurezza dei prodotti. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile per Barilla e le comunità in cui operiamo”.

“La decisione di Barilla di passare ai pallet Chep conferma il pallet pooling come la miglior soluzione per una gestione dei bancali all’insegna della sostenibilità, dell’efficienza e del risparmio dei costi, specialmente nelle supply chain complesse -aggiunge Luca Rossi, vice presidente, European Key Accounts Chep-. Quest’accordo non soltanto sottolinea la solida relazione e la fiducia che abbiamo costruito con Barilla nel corso degli anni, ma mette anche in evidenza la resilienza delle prestazioni che abbiamo offerto all’azienda. Inoltre, apre la strada a un’ulteriore collaborazione in ambiti come l’innovazione digitale, l’ottimizzazione dei trasporti, la sostenibilità e l’efficienza dei costi, con l’impegno di continuare a generare valore insieme”.