Chep lancia ZirConic, il container realizzato al 97% da plastica riciclata

Una novità nella logisitca green: arriva ZirConic, il container di Chep realizzato in maniera sostenibile per una supply chain più amica dell’ambiente

Tracciabilità completa delle spedizioni, digitalizzazione del trasporto e design funzionale. Sono queste le caratteristiche del container pieghevole ZirConic di Chep, comunica l'azienda in una nota. La sua portata è fino a 750kg e consente di migliorare l'efficienza del processo di produzione e confezionamento durante la prima fase della supply chain. Il prodotto è realizzato con il 97% di plastica riciclata.

Chep, con ZirConic per una logistica sostenibile

La digitalizzazione di ZirConic è stata pensata al fine di offrire ai clienti dati utili su posizione delle piattaforme, modelli di utilizzo e tempi di ciclo. "Trasformare i rifiuti plastici post-consumo in una piattaforma duratura e riutilizzabile è un esempio di rigenerazione che ci avvicina alla nostra ambizione di creare una supply chain più sostenibile -sottolinea Nicholas Gibbons, general manager di Chep Pallecon Europa-. Un prodotto versatile e maneggevole, dal design del container alla sua ergonomia e alle sue caratteristiche pratiche per i vari processi di lavoro”.

Chep, chi è l’azienda che ha messo a punto il container riciclato

Chep è una società che si occupa di supply chain a livello globale, parte del gruppo Brambles, è presente in oltre 60 paesi, in modo particolare in Nord America ed Europa occidentale.