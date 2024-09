Bata: la Ballerina capsule collection per i 130 anni di attività

Nuove iniziative per Bata che ha lanciato la Ballerina capsule collection e la relativa campagna che vede protagonista Megan Ria

In occasione del 130esimo anniversario dalla sua fondazione, Bata lancia la campagna con claim Make your way e propone la Ballerina capsule collection che rilegge l’iconico modello Batovka di Bata, la scarpa realizzata in tessuto e pelle, nata dal genio creativo del founder del brand. Quel prodotto, reinterpretato in chiave moderna, assume la forma di una classica ballerina, disponibile con elastico e fusciacca e con fiocco, entrambe proposte in diverse varianti cromatiche e di texture.

“Con Make your way celebriamo il potenziale femminile e guardiamo al futuro con determinazione portando avanti una tradizione che accompagna le donne e gli uomini in tutto il mondo, creando collezioni di calzature di qualità e di tendenza, in linea con i nostri valori fondanti” ha dichiarato il neo-presidente di Bata Europe, Marco Agnolin.

Testimonial della nuova collezione è la ballerina Megan Ria, protagonista della campagna che riflette il percorso di una donna che, attraverso la danza, ha trovato la sua strada e rappresenta un’ispirazione per le altre donne a fare altrettanto.

Il progetto per le donne e la danza

Su questa scia si inquadra il progetto del marchio Bata proudly supports women in dance, che intende rafforzare l’impegno del brand nell’empowerment femminile nella danza grazie alla sponsorship con la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, incentrata in particolare sui corsi femminili dal primo al quinto.

Infatti, Bata fornirà un contributo per l’anno 2024-25 che sarà destinato al sostegno di un percorso formativo.

"Il nuovo posizionamento, la capsule e la collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala sottolineano l'impegno del brand nel promuovere l'empowerment femminile, creando opportunità concrete per le donne e incoraggiandole a perseguire i propri sogni con fiducia e determinazione" ha concluso il Presidente.