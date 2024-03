Beko vuole migliorare l’assistenza clienti con il chatbot di indigo.ai

Beko Italia sceglie il chatbot di indigo.ai per offrire una nuova customer journey più semplice e vicina al cliente

Una collaborazione, quella tra Beko Italia e indigo.ai, che prevede l’integrazione di un chatbot studiato per supportare la customer journey, e fornisce informazioni e assistenza sui prodotti. L’assistente virtuale si basa sull’Ai generativa conversazionale e offre ad esempio indicazioni su come risolvere i problemi degli elettrodomestici, indirizzi e contatti del centro assistenza più vicino. Ancora, consente di recuperare manuali d’uso, istruzioni sull’estensione della garanzia dei prodotti o informazioni sulle promozioni attive.

Beko con indigo.ai per ridisegnare la customer experience

Già si guarda in casa Beko ai primi risultati di questa integrazione. “A pochissimi mesi dal go-live […] l’assistente virtuale di indigo.ai ha gestito in media ben 3.100 chat mensili -riferisce Corrado Di Scala, digital marketing & communications manager di Beko Italia-, portando il livello di automazione all’89% con una percentuale minima di ticket aperti direttamente con il customer care (5%). Per il futuro, siamo fiduciosi di poter continuare a raccogliere riscontri ancora più positivi da parte dei nostri clienti”. L’Ai guida l’innovazione per le

aziende italiane: “In un contesto in cui più di 6 aziende italiane su 10 (63%) stanno sperimentando l’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito della customer experience omnicanale -commenta Gianluca Maruzzella, co-founder & ceo di indigo.ai-, il nostro obiettivo è proprio quello di facilitare il dialogo con gli utenti e di favorire un customer journey fluido”.

Beko e indigo.ai: identikit degli attori

Beko è un marchio di elettrodomestici del gruppo Beko. Indigo.ai è una piattaforma nata nel 2016 al Politecnico di Milano da un’idea di cinque giovani (Gianluca Maruzzella, Enrico Bertino, Marco Falcone, Andrea Tangredi e Denis Peroni). Tra i suoi clienti Telepass, Bayer, Santander Consumer Bank e altri ancora. Dal 2022 è entrata a far parte della tech company Gruppo Vedrai.