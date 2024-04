Massimiliano Iovino guiderà la strategia di Euronics in ottica omnicanale mantenendo sempre al centro il ruolo fondamentale dei punti di vendita

ll consiglio di amministrazione di Euronics Italia SpA ha nominato Massimiliano Iovino direttore generale del Gruppo in Italia. Sarà responsabile della supervisione e direzione delle strategie del Gruppo in Italia. Iovino, classe 1972, è laureato in economia aziendale all’Università Cattaneo LIUC. Vanta un'esperienza ultra-ventennale maturata in diversi ruoli che gli hanno garantito una visione completa del mondo retail: ha lavorato fra l'altro in gruppi e società leader come Esprinet, Carrefour Italia e MediaWorld, dove è stato direttore customer care, direttore vendite regionale e direttore acquisti.

"Il mio obiettivo è sempre stato quello di portare innovazione e valore aggiunto in tutti i miei precedenti incarichi -afferma Massimiliano Iovino-. Sono onorato di questo ruolo ed entusiasta di unirmi a Euronics: la mia missione sarà contribuire al successo continuo dell'azienda, guidando l'evoluzione della strategia aziendale in ottica omnicanale mantenendo sempre al centro il ruolo fondamentale dei nostri punti vendita”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Massimiliano -aggiunge Maurizio Minuti, Presidente di Euronics Italia-. Siamo certi che, in qualità di direttore generale, sarà in grado di rafforzare la presenza di Euronics sul territorio Italiano grazie alla sua leadership, competenze tecniche e comprovata esperienza nel settore”.