Bellezza e pulito: qualità naturali di In.chi.pla. Srl

In.chi.pla. amplia il settore di prodotti Luxury con la nuova linea di shampoo e il New Softner

Alta qualità, innovazione, sostenibilità ambientale al servizio della bellezza e di un pulito a misura d’uomo.

È questa la formula del successo che In.chi.pla Srl mette da diciotto anni a disposizione della propria clientela e dei propri numerosi partner in business.

Nata nel 2006, l’azienda si è da subito posta come punto di riferimento sia nella produzione di detergenti e cosmetici in conto proprio, sia nello scenario distributivo nazionale delle più rinomate Private Labels.

Con il suo sito produttivo di 144mila metri quadrati, vanta la produzione di circa 50 milioni di flaconi annui.

Il laboratorio chimico, dove opera uno staff altamente qualificato, persegue costantemente la ricerca e lo sviluppo di prodotti con caratteristiche uniche e innovative, convintamente proiettati al tempo stesso in uno sforzo a favore della reale sostenibilità sociale e ambientale dei prodotti.

Punto di forza di In.chi.pla Srl è il lavoro di squadra. Le persone sono le risorse più preziose per un’azienda che punta a mantenere stabilmente la sua posizione solida nel mercato.

Nuovi lanci: con lo shampoo luxury la natura al servizio dei tuoi capelli

L’ampliamento del settore di prodotti Luxury è la vera novità di quest’anno, a partire dalla linea Personal care.

La nuova linea di shampoo a base di prodotti naturali adatti a ogni tipo di capello rappresenta in tal senso la punta di diamante.

Nel nuovo formato da 700ml, con estratti naturali e formule innovative, lo shampoo Luxury contribuisce, infatti, a rendere i capelli soffici, lucenti e setosi, migliorandone la pettinabilitá sia da bagnati che da asciutti.

New Softener: il bucato che profuma cuore e mente

A seguire nella linea Laundry troviamo New Softner, si può notare la grande dedizione che la nostra azienda ha per la produzione di prodotti di qualità che trovano il loro centro nella cura e nella comprensione della persona.

Riprendendo la teoria del francese Septimius Piesse della piramide olfattiva, nel nuovo maxi formato da 72 lavaggi si vuole riconoscere l’importanza della psiche umana; difatti l’unione delle note di testa, di cuore e di fondo, creano reazioni energizzanti, emozionali e rilassanti nella persona.

Troviamo declinate le stesse fragranze anche nella New Linea Laundry.

Con la New size 2.7Lt da 54 lavaggi con profumi d’Autore, i nuovi prodotti lavatrice sono studiati per darti un pulito impeccabile e un profumo intenso che duri a lungo. L’innovazione delle profumazioni costituisce il centro focale della produzione di In.chi.pla. 2023-2024; per questo, anche nella nuova linea di Sgrassatori Profumatori, la nostra azienda si è impegnata nella ricerca di profumi caldi e note orientali.

Alle classiche profumazioni si prediligono mix di essenze più trasversali, che permettono al consumatore di avere una sensazione olfattiva nuova ed interessante.

Le nuove linee intendono inoltre mettere in evidenza la qualità Made in Italy, obiettivo che da sempre In.chi.pla. persegue con impegno, nella certezza di portare avanti con il prodotto una reputazione autentica che duri nel tempo.

Visita il sito per maggiori informazioni.