La pandemia ha esacerbato le difficoltà economiche delle famiglie, soprattutto quelle con figli. Da tempo Bennet collabora con Cometa, impegnata dal 1986 nell’accoglienza, nell'educazione e nella formazione di bambini e ragazzi del territorio comasco. Alla tradizionale donazione di pasti, Bennet affianca la proposta ai propri clienti di trasformare i punti in un gesto di solidarietà: attraverso il catalogo premi Bennet Club possono scegliere di sostenere il centro diurno di Cometa Una Casa per Crescere e i suoi progetti con una donazione da 100 oppure da 500 punti (100 punti sono pari a 1 euro, 500 punti a 5 euro), che si trasformano in un contributo alle attività educative svolte da Cometa per aiutare bambini e adolescenti nel proprio percorso di crescita.

Il centro diurno Una Casa per Crescere accoglie ogni anno più di 120 bambini. Ciascun bambino segue un percorso personalizzato che coinvolge il contesto familiare, quello scolastico e i servizi territoriali e specialistici. Ogni giorno gli educatori e le educatrici, in base alle proposte formative individuali di ognuno, accompagnano i bambini e ragazzi nella loro crescita personale per contrastare la povertà educativa e prevenire la dispersione scolastica.

La donazione avviene attraverso la raccolta punti Bennet Club 2021, in chiusura il 31 marzo. Il sostegno continuerà anche con la nuova edizione 2022, in partenza il prossimo 2 maggio.