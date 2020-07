Bennet lancia il nuovo programma fedeltà con Stocard

Per il lancio, il mantenimento ed il supporto del nuovo programma fedeltà Bennet Club 2020 l'insegna ha realizzato insieme a Stocard un progetto di engagement interamente digitale. L'app wallet è stata il canale preferenziale per stimolare l’interesse e l’interazione degli utenti (8.1 mln in Italia), con e senza carta Bennet, attraverso un'azione di retention e acquisition.

L'annuncio del programma è avvenuto attraverso la pubblicazione su Stocard della cover del catalogo premi in formato web-to-shop, con puntamento alla pagina di presentazione del programma nel sito Bennet. Il lancio ha visto una prima pubblicazione dell’intero catalogo premi all’interno della sezione carta Bennet dell’app Stocard, così da consentire ai possessori della carta fedeltà Bennet di consultare le promozioni. Contestualmente, ed in modo geolocalizzato, il catalogo Bennet Club 2020 è stato reso visibile nella sezione offerte dell’app anche ai non possessori di carta Bennet.

Come spiega l'azienda in una nota, la successiva pubblicazione nell’app Stocard di caroselli tematici allo scopo di attrarre consumatori dalle preferenze diverse ha avuto l’obiettivo di tenere alto l’engagement con gli utenti: complementi d'arredo per la casa consigliati da influencer, piccoli elettrodomestici, giochi per i bambini, sono alcuni dei premi presentati a cui se ne aggiungeranno altri nel corso della seconda metà del 2020.

Stocard consentirà all’utente di effettuare la registrazione della carta Bennet direttamente nell’app. Inoltre, nel sito di Bennet, è stato inserito il tasto ‘Aggiungi a Stocard’ per permettere ai nuovi sottoscrittori della fidelity card dal sito Bennet, di aggiungere la carta appena creata direttamente nel portafoglio Stocard, assieme alle altre.