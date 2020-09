Bennet sbarca a Milano

Primo punto di vendita nel capoluogo lombardo per Bennet che apre un superstore in viale Monza. Questa struttura rientra nell’operazione di acquisizione di sette store ex Auchan, avvenuta lo scorso luglio, come raccontato in questo articolo. Il negozio è stato oggetto di un primo intervento di restyling interno, che ha rimodulato i circa 2.000 mq in linea con l’immagine di Bennet focalizzata sui prodotti freschi e su una forte integrazione con il digitale. Entro la fine dell’anno saranno attivati servizi specifici tra cui l’eCommerce.

In assortimento trovano spazio i prodotti della linea Filiera Valore Bennet, insieme a una gamma di prodotti 100% italiani, biologici, tra cui una linea di prodotti ecologici per la detergenza, salutistici, vegani e vegetariani a marchio Bennet. Il pricing è allineato alle politiche dell’insegna con un rapporto qualità/prezzo improntato alla convenienza, insieme a promozioni periodiche. In barriera casse 12 postazioni fast/self e 12 tradizionali.

Anche in questo store sarà attivato il programma fedeltà Bennet Club con premi, sconti personalizzati e convenzioni speciali.