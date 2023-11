Benvenuti nel nostro mondo fatto d’amore, ricerca e natura

SIGNOR DATTERINO™, innovazione e sostenibilità: un mini-pomodoro di qualità

SIGNOR DATTERINO™ è un mini-pomodoro dal gusto unico che porta nel cuore il sapore intenso della cultura gastronomica italiana. Forma a dattero, gusto croccante e tono dolce. Con qualcosa davvero in più: rispetto alle altre varietà di pomodoro, presenta un grado zuccherino più elevato, la sua buccia è sottile ma incredibilmente croccante e di un intenso colore rosso brillante. Impossibile non riconoscerlo! Perfetto in ogni momento della giornata, anche come semplice snack, saprà sempre conciliare sapore e salute in ricette nuove e della tradizione italiana.

Dalle più autentiche terre italiane, SIGNOR DATTERINO™ porta nel cuore il sapore intenso e deciso del sole e del vento. Per arrivare con il suo gusto a farvi sentire l’eccezionalità del gusto rosso, tutto italiano! Un pomodoro così versatile da farvi scoprire ricette sempre nuove, dalle più semplici alle più elaborate.

SIGNOR DATTERINO™ nasce dall’eccellenza, professionalità e passione di produttori e distributori. Una firma di qualità, un tocco di maestria italiana in cucina, felice di offrire ogni giorno eccellenza e gusto ai nostri partner e consumatori. Dimensioni e forma tipica a dattero racchiudono una vera esplosione di sapore e croccantezza.

Così sano! Il pomodoro datterino contiene vitamine B, C, D ed E con proprietà antietà ed è ricco di sali minerali come ferro, zinco, selenio, fosforo e calcio con azione remineralizzante. È noto anche per la sua spiccata capacità di stimolare la diuresi, importante per eliminare le scorie in eccesso.

Abbiamo portato sul mercato le migliori varietà di pomodori datterino e vi offriamo un SIGNOR DATTERINO™ di altissima qualità. Insieme a noi, innovazione, sostenibilità e i desideri di tanti consumatori! Oggi siamo certi di offrirvi un pomodoro datterino di gusto, consistenza e contenuto. Un autentico SIGNOR DATTERINO™!

Per assicurare la sua qualità svolgiamo attenti e continui controlli all’origine di selezione e rispetto degli standard produttivi ed organolettici accanto a SATA, partner tecnico scientifico. Con SIGNOR DATTERINO™, abbiamo scelto soltanto il meglio per tutti voi.

Gusto rosso, tutto italiano, lungo tutta la filiera! Dall’inizio alla fine!

Un grande ringraziamento ai nostri partner AZIENDE AGRICOLE: SAN MAURIZIO (marchio MERLINO), PROAGRI, COLLE D’ORO, PEVIANI, PUNTA DELLE FORMICHE, ORTONATURA e COS; in PACKAGING confezione vaschetta in carta o carta riciclata, flowpack in materiale plastico per alimenti ed etichette secondo normativa e distribuzione con FORMATO (peso) SGRAPPOLATO IN VASCHETTA 250/300 GR. O A GRAPPOLO.

