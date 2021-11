Beretta, linee premium nel libero servizio e rebranding di Viva la Mamma

Il mondo dei salumi è in crescita importante nel 2021 sia nel libero servizio, che ha mantenuto le numeriche seguite al periodo di lockdown del 2020, sia nel banco taglio che ha recuperato brillantemente ciò che aveva perso nell'anno di pandemia superando i livelli del 2019. Stesso discorso per il segmento dei piatti pronti o ready to eat come i tramezzini, che hanno subito il crollo del consumo fuoricasa ma hanno visto un'inversione di tendenza in questo 2021.

Salumificio Fratelli Beretta ha così posticipato alcuni lanci che sono stati presentati in concomitanza con Tuttofood 2021 come ci hanno raccontato Enrico Farina, responsabile marketing e Mattia Bosisio, brand manager Viva la Mamma e Arturo Vogliazzi.

Nel cotto affettato, il segmento più importante, Beretta presenta Cotto I love You, un prodotto di fascia medio-alta, 100% italiano, lavorato con cottura lenta e ricetta pulita. L'altra grande novità nel segmento del confezionato riguarda la gamma Linea che deriva in particolare dalla carne avicunicola caratterizzati da basso contenuto di grasso. Nel mondo dei wurstel è stata rivisitata la linea Wuberone per un posizionamento mainstream di fascia alta e avere un maggiore impatto a scaffale ed è stata estesa la gamma superpremium n38, una verticale di tre wurstel che consente un'esperienza diversificata in un unico acquisto.

Il restyling ha visto coinvolta anche la gamma di piatti pronti Viva la Mamma, che è in forte crescita in particolare nei tramezzini. Il rebranding ha visto coinvolto il packaging con un nuovo logo impattante a scaffale e con un sorriso che vuole comunicare fiducia, la referenza è descritta tra bande colorate e un pantone 2025 per le referenze da forno per comunicare calore al consumatore. Attenzione anche sul retro del pack attraverso uno storytelling che mette in luce i plus del prodotto.