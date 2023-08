Bever: protagonisti attivi dello sviluppo sostenibile

Parliamo di una catena olandese specializzata in outdoor, che ha basato le proprie strategie, di prodotto e di servizio, sulla salvaguardia dell'ambiente attraverso attività mirate di economia circolare

Con 40 negozi di prodotti sportivi e per l’outdoor, il retailer olandese Bever si caratterizza per un forte focus sulle attività effettuate in ambienti naturali.

In modo coerente, infatti, soprattutto negli ultimi anni, l'azienda ha deciso di includere la sostenibilità come elemento strategico del proprio posizionamento. Bever ha deciso di occuparsi del ciclo di vita completo dei prodotti, trovando le soluzioni migliori nelle diverse fasi della lavorazione e nelle diverse situazioni: ridurre, riutilizzare, riciclare è il loro mantra.

Inoltre, Bever è il primo retailer al dettaglio nei Paesi Bassi ad aver introdotto un percorso strutturato di economia circolare.

