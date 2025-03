Biif, la bracieria gourmet, apre al posto della Bella Napoli

La nuova bracieria Biif apre a Varese al posto dello storico ristorante La Bella Napoli. Biif fa capo a gruppo Caprizza che ha i marchi Caprizza e Botanico

Mancano pochi giorni all’apertura (13 marzo) di Biif Varese, piazza Giovane Italia, la nuova braceria gourmet che subentra alla Bella Napoli, rinomata insegna varesina chiusa da oltre due anni. A darne notizia è Athena Consulting, la società immobiliare milanese attuale proprietaria dello stabile e dell'attività. L'evento legato all’apertura è realizzato in collaborazione con Pepsi Cola, Heineken e Redbull, partner dell’iniziativa.

Proprio in uno stabile di proprietà di Athena Consulting, in via Morosini, ha aperto di recente il primo Alice Pizza di Varese (un franchisee). Nome già noto nel mondo dell’ospitalità, Biif fa capo a Gruppo Caprizza insieme ai marchi Caprizza e Botanico ed è alla sua seconda apertura dopo quella di Bergamo. Oltre alla carne alla griglia, il menu offre anche pizze, hamburger gourmet, insalate e primi piatti. La lista cocktail include proposte classiche, ma anche miscele preparate nella zona del locale dedicata alla mixology. Concepito per l’aperitivo fino all’after dinner, il ristorante sorge in uno spazio su due piani completamente restaurato e rinnovato nel concept, dall’atmosfera elegante ed accogliente. Biif Varese è aperto tutti i giorni: a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena dalle 19 alle 24.