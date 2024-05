Biochimica lancia il concorso Vinci con Bioform Plus

Fino al 30 novembre 2024 è attivo il concorso a premi Vinci con Bioform Plus, promosso e organizzato da Biochimica con estrazione finale

Primo concorso a premi per Biochimica, azienda specializzata nel settore della cura casa con i brand Bioform Plus e Soft. La società, con sede a Zola Predosa (Bo), ha messo a punto l'iniziativa, attiva fino al 30 novembre 2024, Vinci con Bioform Plus.

Come partecipare

I clienti che intendono partecipare hanno la possibilità di acquistare due prodotti, in formato liquido, per il bucato a marchio Bioform Plus a scelta tra quelli elencati nel regolamento e caricare sul sito del concorso lo scontrino con i propri dati per aver la possibilità di vincere la shopping card da 50 euro in palio ogni giorno.

Durante l’estrazione finale si annuncerà il vincitore di una macchina Fiat 600 hybrid. Il regolamento è disponibile a questo link.