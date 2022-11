Black Friday: il settore arredamento traina i finanziamenti online

L’Osservatorio Shopping online e Bnpl Italia di Soisy ha evidenziato i trend di acquisti con finanziamenti durante il Black Friday

In occasione del Black Friday l’Osservatorio Shopping online e Bnpl Italia di Soisy, realtà italiana di buy now pay later per eCommerce, ha analizzato i comportamenti d’acquisto online di oltre 38mila consumatori mettendo in evidenza i trend di acquisto con finanziamenti del settore arredamento e design. Soisy ha preso in considerazione il periodo dal 17 novembre al 2 dicembre 2021 evidenziando un importante incremento in tutte le zone d’Italia per il periodo del Black Friday. Milano e Torino trainano l'Italia, con una crescita del 142% per i finanziamenti. “Questo evidenzia come -spiega Federica Digiorgio, marketing manager di Soisy-, dal punto di vista culturale, i richiedenti delle grandi città sono più abituati a utilizzare il buy now pay later, ma anche che, nelle metropoli, dove è più semplice attuare strategie di marketing integrate online e offline, il periodo del Black Friday ha un boost”.

Generazioni a confronto

I Millennial sono la generazione che fa maggiore uso di sistemi di finanziamenti per acquisti online durante il Black Friday. Nel settore arredamento e design raddoppiano le richieste, passando da una media di 25 al giorno, a quasi 60 nel periodo degli sconti di novembre. Segue a ruota la Gen X con un aumento dell’83% delle domande, la Gen Z +79% e i Baby Boomer con +77%. Per ovvie ragioni tecniche i Senior attestano una variazione del 39% che resta comunque un incremento importante.

Scontrino medio e generi interessati

Lo scontrino medio per il settore arredamento e design è di circa 790euro. Durante il Black Friday 2021 il carrello medio dei consumatori ha subito una contrazione del 6,8%. Secondo l’Osservatorio, il fenomeno si sviluppa in relazione alla categoria: essendo beni durevoli gli acquirenti tendono ad aspettare il massimo sconto possibile.

Tendenzialmente, le richieste di finanziamenti per acquisti di arredamento online arrivano dagli uomini (66%), mentre le donne sono solo il 34%, dati che si confermano anche durante il Black Friday.

Finanziamenti nel Black Friday per arredamento

L’arredamento e design resta comunque la categoria merceologica per cui è richiesta maggiormente la rateizzazione online, con il 24,6% degli utenti che prediligono questa forma di pagamento. A seguire elettrodomestici ed elettronica con il 21,4% e il mondo dello sport specialmente legato all’attrezzatura per il fitness o per gli sport outdoor che richiedono una spesa elevata. Solitamente i consumatori prediligono una rateizzazione in 12 tranche, spalmando quindi il pagamento sull’anno.