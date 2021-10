Bompani presenta la Cucina TECH

Le cucine TECH sono professionali nelle prestazioni, eleganti e tecnologiche nel design, con bassi consumi energetici (classe energetica A).

Sono realizzate in acciaio inossidabile AISI 304 resistente al contatto con gli alimenti e agevole da pulire. Il forno elettrico, di larghezza di 90 cm, con ampia cavità (ben 114 lt di volume utile) è multifunzione dotato di programmatore Touch Control per impostare la partenza ritardata e la durata di cottura. Per consentire la più ampia scelta, sono disponibili 8 programmi di cottura: funzione scongelamento, resistenza inferiore, funzionamento statico, funzionamento statico con ventola, funzionamento ventilato, funzione maxi grill, funzione maxi grill ventilato, funzione eco. La porta forno è formata di tre vetri temperati e termoriflettenti. Il piano lavoro professionale in acciaio, spesso 4 cm, è dotato di pregiate griglie in ghisa Continuous Grate per lo spostamento agevole di pentole e padelle pesanti. E’ dotato di 5 fuochi, di cui il centrale a tre corone ideale per cottura a fuoco vivo con wok, con sistema di sicurezza integrato STOP-GAS su tutti i bruciatori. Le manopole sono dotate di tecnologia Soft Touch con rosone cromato per un’accensione rapida e agevole. Le cucine TECH inoltre sono attrezzate di due griglie a filo inox e una teglia da forno smaltata.

La cucina TECH è presente in 5 varietà di colore per garantire un tocco personalizzato alla propria cucina. E come tutte le cucine Bompani, anche questo prodotto della nostra linea premium, è prodotta in Italia in una fabbrica alimentata a energia solare.

