Bottega di Sicilia: il gusto autentico della tradizione siciliana

Nelle fertili terre siciliane, dove il clima mediterraneo contribuisce a regalare materie prime uniche per il loro gusto, la loro consistenza e le proprietà organolettiche, sorge la nostra azienda: Bottega di Sicilia

Da anni ci dedichiamo con passione e cura alla trasformazione di pomodorini ciliegini e datterini in salse e conserve di qualità eccellente.

La nostra realtà nasce dalla combinata volontà di preservare e valorizzare la ricchezza culinaria della Sicilia di Giuseppe Libretti e Salvatore Di Martino, eredi della rinomata Libretti S.r.l, specializzata nella coltivazione naturale delle materie prime siciliane dal lontano 1930.

L’amore per il cibo sano si fonde con l’arte della preparazione, reinterpretando le più antiche ricette siciliane: ognuno dei nostri prodotti Bottega di Sicilia è, infatti, la perfetta combinazione tra la tradizione e l’innovazione, dove la costante promessa si riferisce alla massima qualità.

Dal primo assaggio di un cucchiaino di salsa alla prima forchettata di pasta alla norma, il sapore ricco e gli aromi intensi di queste creazioni culinarie riescono a catturare l'anima e a trasportare chiunque in un viaggio sensoriale attraverso la storia dell'isola.

Una scelta consapevole al sapore di Sicilia

Con passione e impegno preserviamo e promuoviamo la tradizione culinaria siciliana, utilizzando solo ingredienti di alta qualità e metodi di produzione controllati.

L’obiettivo che perseguiamo è, infatti, quello di valorizzare le eccellenze siciliane promuovendo la produzione locale di materie prime di altissima qualità e, una volta trasformate, diffonderle in Italia e all'estero, creando dunque un divario qualitativo nettamente superiore rispetto alle grandi marche generaliste. Infatti, a differenza di quest’ultime che spesso si affidano a materie prime importate da coltivazioni estere a discapito della loro freschezza e genuinità, noi puntiamo sulla filiera corta e sul sostegno dell'economia locale. Questo ci consente di avere un controllo diretto sulla qualità delle materie prime utilizzate e di mantenere standard elevati nella selezione e nella trasformazione degli ingredienti. Ogni passaggio del processo produttivo viene eseguito con grande precisione e dedizione, garantendo che ogni salsa, conserva o preparazione sia realizzata con maestria.

Per raggiungere questo obiettivo, puntiamo allo sviluppo di nuove linee di prodotti provenienti da un'agricoltura rigorosamente biologica, offrendo ai consumatori un'esperienza culinaria unica che rispetti sia la loro salute che quella dell’ambiente.

Dalla nostra filiera produttiva siamo orgogliosi di offrire ai nostri più cari consumatori prodotti che raccontano la storia e la ricchezza del nostro territorio, garantendo: gusto, genuinità e sostenibilità.

Dalla terra alla tavola: Le creazioni culinarie di Bottega di Sicilia tramandano i valori della cucina siciliana

La cucina siciliana è famosa in tutto il mondo per i suoi sapori e aromi unici, valori che noi di Bottega di Sicilia trasmettiamo attraverso salse e conserve che rappresentano l’anima dell’isola, ponendo al centro di ogni nostra creazione culinaria la bontà e la genuinità della materia prima.

I nostri Pomodorini a Km0 sono coltivati con il massimo rispetto per il territorio e l’ambiente, vicino al luogo di trasformazione per preservarne il profumo e la freschezza distintiva.

Ogni ingrediente viene selezionato e immesso in un processo di trasformazione entro poche ore dalla raccolta nella filiera produttiva, estesa rispettivamente in 3.000 mq coperti e un’area scoperta di 45.000 mq.

Utilizziamo le ultime tecnologie per garantire un impatto zero sull'ambiente e per evitare l'uso di conservanti e pesticidi che influirebbero sulla genuinità e salubrità del prodotto trasformato. Il nostro laboratorio microbiologico interno ha infatti il compito di garantire la massima qualità e sicurezza dei nostri prodotti. Il risultato che otteniamo? Salse e conserve uniche nel loro genere che rappresentano un valore aggiunto per coloro che cercano prodotti naturali, senza conservanti e additivi.

Il senso di innovazione che intraprendiamo risiede proprio nella volontà di saper rispondere alle esigue richieste di consumatori consapevoli, senza rinunciare all’autentico e genuino sapore delle ricette tradizionali. Vogliamo che i consumatori abbiano fiducia nel fatto che i nostri prodotti siano realizzati con ingredienti di alta qualità. Continuiamo a lavorare instancabilmente per creare prodotti che portino avanti la ricchezza culinaria della Sicilia, mantenendo un occhio attento alle tendenze e alle esigenze dei consumatori consapevoli.

La Qualità che nasce dall'amore per la terra

Il Pomodorino Ciliegino: un'esperienza gustativa inconfondibile

Il Pomodorino Ciliegino biologico è il fulcro della nostra attività: nonostante le sue dimensioni ridotte, conserva al suo interno un sapore intenso e dolce, che si presta perfettamente alla creazione di salse e passate di alta qualità.

Offriamo una tracciabilità completa all’interno della filiera, lavorando il pomodorino entro otto ore dalla raccolta e garantendo la massima freschezza anche durante le spedizioni all'estero. Il pomodorino è un frutto molto delicato che inizia a perdere le sue caratteristiche organolettiche poco dopo la raccolta. Pertanto, lavorarlo subito dopo la raccolta ci consente di conservare al meglio il gusto autentico e le proprietà nutritive.

L'amore e la cura con cui venivano realizzate le salse dei nonni vengono ora riproposti nelle nostre produzioni, mantenendo viva la magia dei sapori autentici legati alle antiche tradizioni: assaporare le prelibatezze Bottega di Sicilia è come rivivere ricordi d’infanzia, quando il sugo “scoppiettava” in pentola e il profumo pervadeva le nostre case.

Per noi, la qualità non è solo una parola, ma un impegno che mettiamo nel lavoro per garantire condimenti per le più gustose pietanze, come le proposte di Salsa pronta e Passata al Pomodorino Ciliegino e l’intramontabile Caponata Siciliana.

La Salsa pronta al Pomodorino Ciliegino: il gusto autentico della salsa della nonna

La nostra Salsa pronta al Pomodorino Ciliegino è un vero e proprio piatto pronto da gustare in pochi minuti, creata con la cura e l'attenzione delle ricette tradizionali siciliane, con l'aggiunta di un tocco di praticità per rendere la tua esperienza culinaria ancora più soddisfacente. È la soluzione perfetta per chi desidera assaporare il gusto autentico della salsa della nonna, ma con la comodità di risparmiare tempo prezioso in cucina: chi la prova non dovrà più preoccuparsi di preparare la salsa seguendo complesse istruzioni, basterà riscaldarla per godere di un piatto delizioso in pochissimo tempo.

La Passata di Pomodorino Ciliegino: tradizione siciliana

La nostra Passata di Pomodorino Ciliegino è una base ideale per numerose ricette. Ottenuta da pomodorini ciliegini selezionati, questa passata conserva il sapore fresco e dolce dei pomodorini appena colti. È perfetta per preparare sughi, salse e condimenti, dando vita a piatti gustosi e genuini rispettando a pieno la tradizione siciliana.

La Caponata di melanzane con Pomodorino Ciliegino: un'esplosione di sapori mediterranei

La nostra Caponata di melanzane con Pomodorino Ciliegino è un'esplosione di sapori mediterranei. Questa specialità siciliana combina melanzane, Passata di pomodoro, olio extra vergine d’oliva, olio di girasole, cipolla, peperoni, sedano, capperi, olive, zucchero, aceto e sale. Da gustare come antipasto, condimento per crostini o accompagnamento per carni e pesce.

Qualità certificata

Nel corso del tempo Bottega di Sicilia ha ottenuto prestigiose certificazioni come BRC FOOD e IFS FOOD: importanti riconoscimenti globali e internazionali che attestano l’eccellenza dei prodotti e gli standard di sicurezza alimentare, raggiunti attraverso rigidi controlli di qualità sulla produzione.

EUK BIO premia invece l’attenzione e l’impegno a utilizzare solo ingredienti biologici e pratiche di agricoltura sostenibile che ci consentono di offrire salse e conserve rispettose della salute dei consumatori e dell’ambiente.