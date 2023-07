Brands Award 2023: tutti i premiati della serata

Si è tenuto ieri sera il Brands Award 2023, la 24esima edizione del contest firmato Gdoweek e Mark Up per decretare i migliori prodotti in gdo

Grande affluenza ieri sera all'Hotel Melià per i Brands Award 2023: presenti produttori di marche, buyer e retailer italiani. La cerimonia è stata presentata da Moreno Morello e aperta dalla direttrice di Mark Up e Gdoweek, Cristina Lazzati. Il premio alla 24esima edizione, è organizzato da Mark Up e Gdoweek del Gruppo editoriale Tecniche Nuove, e definito sulla base di criteri oggettivi e riscontrabili con tre livelli di giudizio.

I dati di vendita Circana hanno preso in considerazione la crescita di quota di mercato e di vendite a valore per i brand già presenti sul mercato

La distribuzione ponderata, la quota a valore e fatturato acquisti a sei mesi dal lancio per i migliori prodotti usciti nel 2022

Due giurie coinvolte: Toluna, che ha poi intervistato un panel di consumatori, e la giuria Retailer composta da buyer, category e direttori acquisti della gdo

I premianti del Brands Award

I premi sono stati consegnati da professionisti del mondo della distribuzione organizzata: Eleonora Graffione, Presidente e Ad di Consorzio Coralis; Grazia De Gennaro, head of communications, Diversity & Inclusion di Maiora srl e consigliera nel Cda di ArdIta; Marco Biasin, Direttore Operativo di Ecommerce School; Maurizio Attili, presidente di Gruppo La Meridiana; Andrea Mammolini, sales director di Blu Media Group; Dominga Fragassi, corporate marketing manager di Pam Panorama; Eugenio Morlacchi, direttore commerciale di Consorzio C3; Ombretta Putzu, responsabile marketing e comunicazione di Despar Italia; Irene Adami, account director di Circana; Giuseppe Arditi, presidente di RistoPiù; Barbara Gabrielli, direttore della comunicazione e consigliera del Cda di Magazzini Gabrielli; Marco Barilli, sales director Italy & Greece di Toluna; Grégoire Kaufman, direttore generale di Crai Secom; Gianluca Resta, direttore commerciale aree Retail & Horeca di Gruppo Tecniche Nuove; Cesare Gnocchi, direttore commerciale di Gruppo Tecniche Nuove e Cristina Lazzati, direttrice responsabile di Gdoweek, Mark Up, FreshPoint Magazine e Pet Trend.

PREMI TOP BRAND

Prodotti esistenti:

1° classificato a pari merito Peroni Classica (Gruppo Asahi)

1° classificato a pari merito Linea Igiene Intima Neutro Roberts (Manetti & Roberts)

3° classificato Milk PRO High Protein Coppa con panna 170g (Latteria Nöm)

Prodotti in lancio:

1° classificato a pari merito Kinder Kornetti (Ferrero)

1° classificato a pari merito Sheba Filets (Mars)

1° classificato a pari merito Finish Power Tabs (Reckitt Benckiser Commercial)

Prodotti con miglior indice di rotazione:

1° classificato a pari merito Kinder Brioss (Ferrero)

1° classificato a pari merito Labello Crayon (Beiersdorf)

3° classificato Napisan Additivo Igienizzante Liquido 2400ml (Reckitt Benckiser Commercial)

PREMI PER CATEGORIA

Alimentari Confezionati

Prodotti esistenti a pari merito: Caffè Borbone Macinato (Caffè Borbone) e Latte UHT Parzialmente scremato (Arborea)

Prodotti in lancio a pari merito: Barilla al bronzo (Barilla) e Riso Gallo 3 Cereali (Riso Gallo)

Prodotti con il miglior indice di rotazione a pari merito: Lavazza Crema e Gusto Classico Macinato (Lavazza), Mutti Passata di Pomodoro Classica 700g (Mutti) e Fonzies al formaggio (Mondelēz International)

Alimentari Freschi

Prodotti esistenti: Milk PRO High Protein Coppa con panna 170g (Latteria Nöm)

Prodotti in lancio: Galbani Grangusto Grattugiato (Galbani)

Prodotti con il miglior indice di rotazione: La battuta di Fassone (Formento)

Bevande alcoliche e birre

Prodotti esistenti: Peroni Classica (Gruppo Asahi)

Lanci: Heineken Silver (Gruppo Heineken)

Rotazioni: Vecchio Amaro del Capo (Distilleria F.lli Caffo)

Bevande Analcoliche

Prodotti esistenti a pari merito: San Benedetto Succoso Zero (San Benedetto) e Coca-Cola Zero Zuccheri (Coca-Cola)

Prodotti in lancio a pari merito: Coca-Cola Zero Caffeina (Coca-Coca) e Ferrarelle Maxima (Ferrarelle)

Prodotti con il miglior indice di rotazione a pari merito: Estathè (Ferrero) e Red Bull Regular 250 ml (Red Bull)

Detergenza e Cura Casa

Prodotti esistenti: Chanteclair Multiuso Igienizzante (Real Chimica)

Prodotti in lancio: Finish Power Tabs (Reckitt Benckiser Commercial)

Prodotti con il miglior indice di rotazione: Vileda SuperMocio - Sistemi di Pulizia (FHP di R. Freudenberg)

Igiene e Bellezza

Prodotti esistenti: Linea Igiene Intima Neutro Roberts (Manetti & Roberts)

Prodotti in lancio a parimerito: Garnier Siero Anti-Macchie Vitamina C* e Renaissance Cellular Siero viso (L’Oréal)

Prodotti con il miglior indice di rotazione: Labello Crayon (Beiersdorf)

Detergenza e Cura Tessuti

Prodotti esistenti: Ammorbidente Spuma di Sciampagna (Italsilva - Gruppo Desa)

Prodotti in lancio a pari merito: Detersivo General 5in1 (Sutter) e Perlana Renew Caps (Henkel)

Prodotti con il miglior indice di rotazione: Napisan Additivo Igienizzante Liquido 2400ml (Reckitt Benckiser Commercial)

Dolciario

Prodotti esistenti a pari merito: Baiocchi (Barilla) e Sammontana Barattolino classico (Sammontana)

Prodotti in lancio: Kinder Kornetti (Ferrero)

Prodotti con il miglior indice di rotazione: Kinder Brioss (Ferrero)

Petfood

Prodotti esistenti a pari merito: Ultima Cibo secco gatto (Affinity) e Special Dog Excellence (Monge)

Prodotti in lancio: Sheba Filets (Mars)

Prodotti con il miglior indice di rotazione: Felix le Ghiottonerie (Nestlè Purina) e Migliorcane Secco (Morando)

PREMI SPECIALI

Premio Consumatore Toluna

Il Premio viene assegnato da Toluna sulla base della consultazione di un panel di duemila consumatori sparsi sul territorio italiano e rappresentativi delle diverse fasce d’età.

Prodotti esistenti: Sottilette Classiche (Mondelēz International)

Prodotti in lancio: Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Caffeina (Coca-Cola)

Prodotti con il miglior indice di rotazione: Mutti Passata di Pomodoro Classica 700g (Mutti)

Premio Retailer

Il premio identifica i prodotti che hanno ottenuto i punteggi più alti in assoluto nelle valutazioni degli esperti di settore

Prodotti esistenti: Milk PRO High Protein Coppa con panna 170g (Latteria Nöm)

Prodotti in lancio: Milk PRO High Protein Fiocchi 210g (Latteria Nöm)

Prodotti con il miglior indice di rotazione: La Battuta di Fassone (Formento)

Riproposto anche il Contest "New Entry 2023", finalizzato a dare visibilità alle novità di prodotto presenti sul mercato della gdo. I vincitori, decretati attraverso un sondaggio web, realizzato sul sito della rivista Gdoweek (www.gdoweek.it) e aperto ai manager dell'industria e della distribuzione.

Quest’anno il premio è stato assegnato a Granarolo Benessere High Protein Milkshake Dark Choco Bomb di Granarolo.

Premi Speciali New Entry

Per la categoria Aceto vince Aceto di Melannurca Campana IGP (Acetificio Andrea Milano)

Per la categoria Alcolici vince Pinot Grigio DOC Friuli-Venezia Giulia “Orange Label” (Lea Winery)

Per la categoria Altri non food vince Zaino Spinny (Incall)

Per la categoria Bevande e preparati vince Cappuccino all'avena (Foodness)

Per la categoria Birra vince Biova Pasta (Pasta Berruto)

Per la categoria Caffè vince Crema fredda Caffè (Caffè Borbone)

Per la categoria Carne vince Galletto Cotto Sottovuoto Retail (Valle Spluga)

Per la categoria Casalinghi vince Spontex doppio uso Flexy (Mapa Spontex Italia)

Per la categoria Conserve vince Friarielli (La Torrente)

Per la categoria Cura casa vince Bioform Plus Disinfettante per il bucato PMC (Biochimica)

Per la categoria Cura e igiene persona vince Box ricarica Dermomed crema sapone mani (Italchimica)

Per la categoria Dolciario e preparati per dolci vince Amaretti di Saronno con cioccolato (D. Lazzaroni & C.)

Per la categoria Farine e preparati vincono, a pari merito, Preparato per pinsa (Cleca) e Gamma di Mix Senza Glutine Alimentazione Dedicata (Molino Spadoni)

Per la categoria Formaggi vince Schiz (Lattebusche)

Per la categoria Gelati vince il Pinguino l'Originale dal 1938 (Gelati Pepino 1884)

Per la categoria Insalate IV gamma vince Protein Salad (Bonduelle Italia)

Per la categoria Insaporitori, sale e spezie vince Spice Up Melograno (Italpepe 2)

Per la categoria Integratori vince Barretta proteica salata Go for Fit con alga spirulina (Atlante)

Per la categoria Latte e bevande vegetali vince OraSì Avena + Protein (Unigrà)

Per la categoria Latticini vince Oh My Yomo Bianco Più Biscottini Cioccolato al Latte (Granarolo)

Per la categoria Miele vince Squeeze (Piana Miele)

Per la categoria Olio vince Il Frantolio Carapelli (Carapelli Firenze)

Per la categoria Pane, sostitutivi del pane e prodotti da forno vincono, a pari merito, American Bagel (Morato Pane) e Pan Piuma Proteine 20% (Arte Bianca)

Per la categoria Pasta fresca e gnocchi vince Giro d’Italia di Giovanni Rana (Pastificio Rana)

Per la categoria Pasta secca vincono, a pari merito, Ditalini con avena Felicia (Andriani - Società Benefit) e Mafalde corte (F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino)

Per la categoria Petcare vince Best Friend BeNatural lettiera per gatti al tofu (Rinaldo Franco)

Per la categoria Petfood vince Vita Veggies Stickies formaggio e patate (Vitakraft Italia)

Per la categoria Piatti pronti vince Crock (Zerbinati)

Per la categoria Plant based vince Filarella delicata (Parma Food Lab)

Per la categoria Private Label vince Good Choice tramezzini proteici 100g (Aldi)

Per la categoria Riso, cereali, legumi vince Protein Muesli croccante con cioccolato e mandorle (Stella Foods)

Per la categoria Salumi vince Tulip Pancetta a cubetti (Danish Crown Italy)

Per la categoria Snack vince Chips tartufo (Ge.vi Trade Italia)

Per la categoria Sughi e salse vince Paste chef (Industrie Montali)

Per la categoria Surgelati vincono, a pari merito, La Numero Uno (Italpizza) e Arancino 2.0 (Soavegel).