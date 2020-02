Brico io rinnova il cda

Il consiglio di amministrazione di Brico io nomina nuovi membri eletti in occasione dell’assemblea ordinaria dell’azienda, a seguito delle dimissioni del consigliere delegato Danilo Villa, effettive dal 31 gennaio 2020. In occasione dell’assemblea Paolo Micolucci è stato nominato consigliere delegato il quale ha mantenuto le stesse deleghe e gli stessi poteri esecutivi necessari per la gestione aziendale. “Lavoro da sempre in Brico io e

sento l’azienda come la mia casa, questo nuovo incarico è motivo di orgoglio e soddisfazione. Uno stimolo a continuare a lavorare con entusiasmo. motivazione per la crescita dell’azienda e la serenità dei collaboratori” afferma Paolo Micolucci.

Alla presidenza c’è Alfredo De Bellis che mantiene il doppio ruolo di vice presidente vicario in Coop Lombardia e presidente in Brico io. Sono inoltre stati eletti consiglieri Enrico Cappelli e Aurelio Marchese.

“Siamo certi che sotto la guida di Paolo Micolucci la rete Brico io possa crescere e consolidarne il valore per costruire un futuro solido per il nostro azionista, i nostri collaboratori e per i nostri clienti esistenti e futuri” dichiara il Presidente Alfredo De Bellis.