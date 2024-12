Bricocenter acquisisce 4 store da Bricofer

Grazie all’operazione, l’insegna di Gruppo Adeo si consolida in Piemonte. I nuovi negozi riapriranno, in veste rinnovata, nei primi mesi del 2025.

Cresce e si rafforza l’insegna di bricolage Bricocenter. La catena ha infatti ufficializzato l’acquisizione di 4 punti vendita piemontesi a insegna Self, ceduti da Gruppo Bricofer. Si tratta degli store di Asti, Alba (Cn), Vercelli e Borgo San Dalmazzo (Cn). Grazie all’operazione, Bricocenter si espande nella regione Piemonte, che fino ad oggi presidiava con 5 punti di vendita distribuiti fra le provincie di Novara, Torino e Cuneo.

L’acquisizione prevede inoltre un importate progetto di integrazione dei 44 collaboratori che entrano in Bricocenter. Il retailer, cioè, dedicherà le prossime settimane proprio al percorso di onboarding dei nuovi collaborati in Bricocenter, alla formazione su processi e prodotti, nonché all’allestimento dei quattro negozi. Contestualmente, l’azienda è anche alla ricerca di nuovi collaboratori in vista della riapertura dei 4 store ex Bricofer nei primi mesi del 2025.

Con una rete di 48 punti di vendita diretti e 12 in franchising, Bricocenter è l’insegna di Gruppo Adeo dedicata al canale di prossimità (le altre insegne di Adeo presenti in Italia sono Leroy Merlin e Tecnomat, cui si aggiunge Golilla, specializzata nelle attività di posa e di consegna di prodotti voluminosi)

Uno dei punti di forza di Bricocenter è il focus sulla relazione cliente-addetto vendita, che inizia in store e continua online. Il cliente per esempio, dopo aver conosciuto l’addetto vendita sul punto di vendita, può continuare a relazionarsi con lo stesso addetto vendita, per consigli o dubbi, anche a casa propria, tramite whattsapp.