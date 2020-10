Bricofer multi: il punto di vendita polivalente

Più anime merceologiche per intercettare vari target di consumatori e diversificare l'offerta. Bricofer evolve il suo format e trasforma la struttura (ex Self) di Perugia, situata in via Pallotta 49, in uno spazio che comprende fai da te, elettrodomestici, petcare, detergenti e casa. Il punto di vendita si sviluppa su un'area di circa 2.000 mq con percorsi guidati.

Instore saranno disponibili anche spazi per gli shop in shop dedicati a marchi specifici nelle varie categorie, ma ci saranno anche corner dedicati all'alimentare e, lungo il percorso, saranno predisposti i tradizionali banchi a settore del tintometro e taglio legno.

Per far fronte a questo periodo di pandemia, nel rispetto delle norme anticontagio, l'insegna ha ampliato gli spazi di interazione che danno l’accesso a servizi come la duplicazione di chiavi e telecomandi, timbri personalizzati e affilatura di lame e coltelli. L'assortimento totale comprende oltre 30.000 referenze.