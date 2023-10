Nuovo Burger King in viale Abruzzi (angolo via Pecchio); 277 mq, è il numero 83 di proprietà diretta, impiega 23 dipendenti, ha 42 posti a sedere interni

Periodo dinamico per Burger King, in fatto di aperture. Il nuovo ristorante a Milano in viale Abruzzi 86, angolo Via Pecchio, è il numero 83 di proprietà diretta. Il locale impiega 23 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 277 mq, con 42 posti a sedere interni e disponibilità di servizio consegna a domicilio. Con questo nuovo ristorante sale a quattro il numero di ristoranti Burger King inaugurati a Milano in meno di un anno, dopo quelli di Piazzale Zavattari, via Giambellino e via Pacini. Su tutto il territorio italiano Burger King ha 256 ristoranti. Ogni anno sono oltre 20 milioni gli italiani che scelgono di mangiare da Burger King, dalla carne di manzo alla griglia alle verdure tagliate a mano ogni giorno, senza escludere la linea per vegetariani (plant based).