Apre a Milano in via Pacini 67 (zona Gran Sasso-Loreto) un altro ristorante di Burger King Restaurants Italia (di seguito Bk), esattamente il numero 80 di proprietà. Il nuovo locale impiega 22 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 151 mq, con 24 posti a sedere interni e 16 esterni. È il 23° punto di vendita a Milano e comuni contigui dell'area metropolitana (come Assago, Sesto San Giovanni o Peschiera Borromeo).

Il Bk di via Pacini è il terzo aperto a Milano in meno di un anno, dopo i ristoranti di Piazzale Zavattari e via Giambellino, e conferma l'impegno della catena nel capoluogo lombardo, oltre che la crescita su tutto il territorio italiano dove è presente con 252 ristoranti. Il Bk di via Pacini è anche il ristorante della catena in posizione più centrale a Milano fra quelli diretti e dopo i locali di Ugo Foscolo (Duomo), Piazzale Cadorna, via Pola e Stazione Centrale. Ricordiamo che Milano ha almeno due centri: quello storico (che trova in Piazza del Duomo il suo fulcro di richiamo turistico) e quello che chiamiamo direzionale, un'ampia e diversificata porzione urbana di vivace crescita anche ristorativa, che abbraccia Stazione Centrale, Loreto e Abruzzi da un lato, e Isola, Porta Nuova e Garibaldi in direzione ovest.