Burger King Restaurants Italia apre il 2025 con una rete complessiva di 294 ristoranti, di cui 190 in franchising. Nel 2024 BK ha aperto in media 2 ristoranti al mese

Burger King Restaurants Italia apre il 2025 con una rete complessiva di 294 ristoranti, di cui 190 in franchising, numeri che ne fanno una delle prime tre catene di ristorazione fast food in Italia. Nel 2024 BK ha aperto in media 2 ristoranti al mese. Nel solo dicembre 2024 ne ha inaugurati 14 arrivando a 104 punti di vendita di proprietà. aperture abbastanza diversificate anche sotto il profilo della carta geografica: cioè, non solo a Milano, dove ha una decina di store, ma in centri urbani meno incasinati di Milano come Ferrara, Genova, Varese, nei quali fra l'altro ha inaugurato più punti di vendita.

Un'accelerazione nello sviluppo impressa soprattutto negli ultimi due anni, alla quale ha senza dubbio contribuito l'ingresso della nuovo Coo, Chiara Camerini Porzi nel febbraio 2024. La prima svolta è stata però la nomina del nuovo general manager Kevin Derycke succeduto ad Alessandro Lazzaroni, trasferitosi in Crazy Pizza. Kevin Derycke è attualmente è Coo di QSRP (società che controlla Burger King Restaurants Italia e master franchisee di Burger King in Italia). Nel 2024 BK ha infatti aperto 10 locali a gestione diretta. Fra le aperture dirette più recenti ricordiamo Pomezia (Roma) e Trezzano sul Naviglio, Milano, aperto il 31 dicembre: 24 dipendenti, 102 mq, 70 posti a sedere interni. Il ristorante di Pomezia (414 mq, 118 posti a sedere interni e 22 esterni, 21 dipendenti) ha un’area giochi “Play King” interna ed esterna, pensata appositamente per il divertimento dei più piccoli, e il servizio Drive per il ritiro direttamente dall'auto del menù ordinato. Oltre alla consegna a domicilio, all’interno dei ristoranti si può ordinare attraverso diverse modalità messe a disposizione da Burger King, tradizionali o digitali. Per esempio, dal tavolo tramite QR code. A ogni ordine, tramite l’app, è possibile accumulare corone e gemme su Be The King, il programma Loyalty appositamente pensato per offrire numerosi vantaggi esclusivi. Con il servizio al tavolo i clienti ricevono l'ordine seduti.