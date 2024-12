Burger King apre oggi il suo terzo store di proprietà in provincia di Padova (Camposampiero) su oltre 400 mq. È il 101° della catena

Burger King (BK) supera quota 100 locali diretti con l'apertura odierna a Camposampiero (Pd), via Meucci 13, il 101° ristorante Burger King, terzo di proprietà diretta in provincia di Padova. Il nuovo BK impiega 24 dipendenti, si sviluppa su una superficie di 406 mq, con 118 posti a sedere interni e 38 esterni e offre i migliori servizi disponibili nei Burger King, fra i quali un’area giochi Play King interna per il divertimento dei più piccoli (e -ma non è una novità- possibilità di festeggiare i compleanni).

Previsto il servizio Drive per velocizzare e semplificare l’ordine e ovviamente anche il delivery per ricevere i prodotti Burger King a casa. All’interno del ristorante si può ordinare in diverse modalità, tradizionali o digitali: dal tavolo tramite un QR code, che, inquadrato, rimanda all’app proprietaria Burger King. A ogni ordine, tramite l’app, è possibile accumulare corone e gemme su Be The King, il programma fedeltà pensato per offrire numerosi vantaggi esclusivi. Il nuovo servizio al tavolo permette ai clienti di ricevere il proprio pasto senza alzarsi e andare al banco.

BK è particolarmente attivo in questi mesi, proseguendo, in continuità con lo scorso anno, la crescita dell’azienda su tutto il territorio italiano, dove è presente con 284 ristoranti, 34 dei quali aperti nel solo 2023.