Burger King apre il 30 novembre il suo nono store milanese di proprietà, confermando l'importanza del capoluogo lombardo. A livello nazionale sono 93 i punti di vendita diretti

Per Burger King è un periodo intenso di aperture e iniziative. La catena antagonista di McDonald's si sta sviluppando su tutto il territorio italiano, dove è presente con 283 ristoranti, 34 dei quali aperti nel solo 2023. Il 30 novembre 2024 apre a Milano, in viale Corsica 91, un nuovo ristorante, il nono di proprietà diretta nel capoluogo meneghino (in tutto a Milano sono 13) e il numero 93 a livello nazionale. Con questa apertura, Burger King rinnova l’interesse verso la città della Madonnina che nel 1999 ha accolto il primo ristorante del brand in Italia. Il locale di viale Corsica impiega 25 dipendenti, si sviluppa su 228 mq, con 30 posti a sedere interni e offre i migliori servizi disponibili nei Burger King.

All’interno del ristorante è possibile ordinare attraverso diverse modalità messe a disposizione da Burger King, tradizionali o digitali. Per esempio, per mezzo di un QR code, che, inquadrato, rimanda all’app proprietaria Burger King. Attivo, ovviamente, anche il servizio di consegna a domicilio. A ogni ordine, tramite l’app, è possibile accumulare corone e gemme su Be The King, il programma loyalty appositamente pensato per offrire numerosi vantaggi esclusivi.