Burger King con il nuovo profilo su TikTok vuole rafforzare il legame con la Generazione Z: anche per potenziare il suo manifesto On Fire

Burger King lancia il canale TikTok in Italia, un passo significativo per rafforzare il legame con la Generazione Z, i nati tra 1997 e 2012, dai dodici ai ventottenni. Attraverso questo nuovo profilo social, la catena di ristorazione veloce punta ad amplificare il suo manifesto On Fire, un concept innovativo coniato da Monks, l’agenzia creativa del brand.

Per dare vita a una comunicazione autentica e coinvolgente, Burger King ha collaborato con l’agenzia Creation Dose, selezionando cinque creatori, Francesco Posa, Eddy, Manuel Ughetti, Ana Veriga e Carola Rapetti.

Grazie a brevi video, i giovani talent daranno vita a un racconto irriverente in cui celebrare quelle azioni, mood e luoghi che incarnano lo spirito On Fire di Burger King; riportiamo fra virgolette (visto lo stile fortemente pubblicitario): "essere sempre se stessi e vivere con entusiasmo, assaporando ogni momento con passione grazie al fuoco interiore che brucia proprio come quello della griglia di Burger King". I cinque creatori dovranno catturare questi momenti speciali, premiando con l'adesivo (sticker) On Fire Approved chiunque esprimerà al meglio l’unicità di Burger King.

Con l’inaugurazione del nuovo profilo su TikTok, Burger King conferma il suo impegno verso una narrazione unica e d’impatto, ispirata al claim Have It Your Way emblema dell’inclusività e della libertà di esprimersi che da sempre caratterizzano la storia di Burger King.

Il posizionamento su TikTok consente 1) di coltivare l’autenticità: i giovani apprezzano brand capaci di raccontarsi senza filtri, con un tono vicino alle loro esperienze quotidiane; 2) stimolare l’interazione: challenge, sticker e format innovativi aumentano il coinvolgimento, trasformando i consumatori in co-creatori del messaggio; 3) rendere il brand memorabile: con contenuti visivi di forte impatto, Burger King rafforza il suo legame con i consumatori attraverso esperienze digitali condivise.