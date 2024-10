Burger King prosegue nel suo sviluppo della rete fisica con il 4° store di proprietà a Varese, nel centro commerciale Le Corti: n.92 a livello nazionale

È a Varese, Piazza Repubblica 25, centro commerciale Le Corti, il nuovo ristorante Burger King, quarto di proprietà nella provincia, e numero 92 in tutta Italia. Il ristorante de Le Corti impiega 20 dipendenti, si sviluppa su 283 mq, con 76 posti a sedere interni e 20 in dehors. Questa nuova apertura segue di pochi giorni lo store di Tradate (Va), terzo di proprietà diretta in provincia di Varese, decisamente più grande (414 mq, con 126 posti a sedere interni e 12 esterni).

All’interno del Burger King Le Corti si può ordinare, come in molti altri BK, attraverso diverse modalità messe a disposizione da Burger King, tradizionali o digitali: per esempio tramite QR code, che, inquadrato, rimanda all’app proprietaria Burger King. A ogni ordine dall’app è possibile accumulare corone e gemme su Be The King, il programma Loyalty della catena. Sono previsti servizio al tavolo e consegna a domicilio per ricevere i prodotti Burger King a casa.

Prosegue anche in quest'ultimo scorcio 2024, la crescita di questa storica catena di hamburger su tutto il territorio italiano, dove è presente con 276 ristoranti, 34 dei quali aperti nel solo 2023. Oltre 20 milioni di italiani scelgono Burger King: dalla carne di manzo grigliata a fuoco vero alle verdure tagliate a mano ogni giorno e fino alla linea Plant Based, BK è in grado di soddisfare i gusti e le esigenze alimentari di tutti i propri clienti.