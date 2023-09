Burger King a Peschiera del Garda (Vr) è il numero 82 di proprietà diretta. Il punto di vendita (474 mq, 140 posti a sedere) impiega 40 dipendenti

Nuovo ristorante Burger King a Peschiera del Garda (Vr), in via Tangenziale 3, il numero 82 di proprietà diretta. Il punto di vendita impiega 40 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 474 mq, con 140 posti a sedere interni e 32 esterni. Il locale offre i migliori servizi disponibili nei ristoranti Burger King, tra cui l’area giochi Play King (interna ed esterna), dove è possibile organizzare feste di compleanno per i più piccoli. È prevista inoltre una corsia dedicata al drive thru e il servizio di consegna a domicilio (home delivery). Burger King di Peschiera del Garda ospita anche il format BK Cafè, con il servizio di bar/caffetteria per colazioni e merende accompagnate da un’offerta che va dai classici croissant alla selezione di torte. BK Cafè è un format molto recente, risale al 2020: Burger King l'ha presentato nel ristorante di viale Tibaldi 11, a Milano città, dopo il debutto di questa nuova formula a Pogliano Milanese. Quello di Tibaldi è stato il secondo BK Café in Europa. Il target è composto da diverse tipologie di consumatori, in particolar modo giovani. Il servizio bar/caffetteria per colazioni e aperitivi è aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino fino a chiusura ristorante: fa anche servizio consegna.

Burger King ha inaugurato il primo ristorante in Italia, a Milano, nel 1999 e 15 anni dopo ha festeggiato l’apertura del 100° punto di vendita nella Penisola. Nel 2015 l’azienda ha messo in moto un piano di espansione sul nostro Paese, inaugurando nuovi ristoranti a gestione diretta, che vanno ad affiancarsi alle aperture in franchising. Con la nuova apertura veneta, Burger King Restaurants Italia arriva a 255 ristoranti sul territorio italiano. L’obiettivo è anche quello di raggiungere città in cui Burger King ancora non è ancora presente, anche copre già 18 regioni italiane da nord a sud, isole comprese. Ricordiamo che Burger King nasce il 4 dicembre 1954, quando a Miami James McLamore e David Edgerton aprono il primo ristorante. Dopo tre anni nasce Whopper, l’hamburger più famoso nel menù della catena.