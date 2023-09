Burger King a Genova Cornigliano impiega 24 dipendenti e sviluppa una superficie di 210 mq, con 46 posti a sedere interni e 20 esterni

Burger King ha tre locali a Genova: due in franchising e uno di proprietà aperto oggi in via Cornigliano. Con quest'ultimo ristorante salgono a 13 i Burger King -diretti e in franchising- aperti su tutto il territorio nazionale da inizio 2023. Genova Cornigliano è il primo punto di vendita ligure inaugurato da inizio anno. Burger King in via Cornigliano 189 è il ristorante numero 81 di proprietà a livello nazionale. In tutto sono 253 i locali sul territorio italiano fra diretti e in affiliazione.

Il nuovo ristorante di Genova Cornigliano impiega 24 dipendenti e sviluppa una superficie di 210 mq, con 46 posti a sedere interni e 20 esterni. Oltre al parcheggio per i clienti, sarà possibile ordinare i prodotti dell’offerta Burger King e ritirarli dalla propria auto attraverso la corsia dedicata al Drive Thru, oppure riceverli a casa grazie al servizio di Home Delivery.