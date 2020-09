Caber, il valore della fonte di iodio

Caber da oltre 50 anni è specializzata nella produzione di insaporitori con erbe aromatiche fresche, 100% naturali, senza glutine e fonte di iodio.

Coerentemente con la propria visione di una produzione di alta qualità e attenta al benessere, CABER ha avviato il progetto “iodio protetto”, che, grazie ad una convenzione di ricerca con l’Università di Bologna, ha dato vita a “Presal”, il sale iodato protetto che mantiene lo iodio nel tempo e dopo la cottura dei cibi. Lo iodio è una componente essenziale per il corretto funzionamento della tiroide, come raccomandato dal Ministero della Salute attraverso la legge 55 del 2005.

Oggi “Presal” è in vendita nella grande distribuzione nei formati fino e grosso e l’azienda è partner di primarie aziende alimentari del settore panificati, carni e salumi, ittico, conserviero e altri utilizzano “Presal” nei loro prodotti in sostituzione del sale comune con il claim in etichetta Fonte di Iodio. Questo permette una corretta iodoprofilassi a tavola anche a livello trasversale.

Ecco i principali vantaggi dell’utilizzo di “Presal” come ingrediente:

Lo iodio protetto non interagisce con gli altri ingredienti,

Il tenore di iodio è uniforme e garantito nel tempo,

Lo iodio protetto viene assimilato dall’organismo (Studi clinici pubblicati)

Dichiarazione sul pack della NRV di iodio soddisfatta e utilizzo dei claim “fonte di iodio” o “ricco di iodio”