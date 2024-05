Caffè Borbone: a Cibus 2024 i nuovi packaging green

Rinnovato design grafico per i prodotti di Caffè Borbone che a Cibus 2024 propone le novità. Le confezioni sono in carta certificata Fsc

Le miscele di caffè in cialda e in capsule compatibili con i sistemi ad uso domestico

Nespresso, Nescafè Dolce Gusto, Lavazza A Modo Mio, disponibili in distribuzione moderna già dal mese di maggio, hanno un nuovo packaging, presentato in anteprima a Cibus 2024. A questi, da giugno si aggiungeranno anche le capsule Caffè Borbone, compatibili con macchine a marchio Bialetti, vera e propria novità.

“Desideriamo che tutti possano conoscere e comprendere l’impegno dell’azienda in ogni aspetto della produzione per garantire un’esperienza di consumo positiva e in linea con le

sfide del mercato. L’obiettivo è offrire prodotti di ottima qualità sempre più innovativi ma

che seguano la storica e ormai consolidata identità del brand, come infatti dimostrano i

nuovi packaging che permetteranno di valorizzare la presenza di Caffè Borbone a scaffale,

rendendo la marca distintiva e ancora più riconoscibile, aspetto fondamentale per

continuare a essere competitivi anche all’interno della grande distribuzione”, afferma

Marco Schiavon, Ad di Caffè Borbone.

Le nuove confezioni

I nuovi packaging sono stati ripensati nel design grafico con l'obiettivo di fornire al consumatore sia una descrizione dettagliata del prodotto, sia un racconto delle origini di Caffè Borbone, dalla nascita nel 1999 come piccola torrefazione legata alla tradizione del caffè napoletano fino al percorso verso prodotti sostenibili che hanno a cura l’ambiente. Le confezioni sono realizzate con carta certificata Fsc proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.

L'abbonamento mensile

Il marchio dispone di diverse soluzioni di acquisto che spaziano dall’abbonamento mensile Caffè Borbone Lovers, da sospendere o cancellare in qualsiasi momento, dedicato a chi acquista online, all'opzione Macchina e Caffè che permette di acquistare una nuova macchina a cialde scontata.

Cibus 2024

Durante i giorni di fiera, ogni mattina Caffè Borbone darà il buongiorno offrendo la

colazione a cura di Angelo Tramontano, Pastry Chef del Gran Caffè Napoli 1850 a

Castellamare di Stabia. Alla 14, sarà il momento di una pausa con Crema

Fredda Caffè, Crema Caffè al Baileys TM e Crema Ciok e alle 16 degustazione di Miscela

Leggera.