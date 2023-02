Caffè Borbone premiato dall’International Trade Institute

Caffè Borbone conquista per il 4° anno consecutivo la giuria dell'International Taste Institute, l’ente che valuta e certifica il gusto di cibi e bevande di tutto il mondo

Caffè Borbone, marchio di riferimento nel mercato della torrefazione e del caffè porzionato, conquista per il quarto anno consecutivo la giuria dell'International Taste Institute, l’ente con sede a Bruxelles che valuta e certifica il gusto di cibi e bevande di tutto il mondo. Le miscele Kikka 100% Arabica, nata dalla selezione delle migliori qualità di Arabica provenienti da Colombia, Brasile, Honduras e Uganda; Rotonda, disponibile in capsule in alluminio compostabile, e Crema Superiore della linea in grani, hanno ottenuto il Superior Taste Award, la certificazione di gusto più prestigiosa al mondo, aggiudicandosi ognuna due stelle d’oro.

I giurati hanno assaggiato il caffè con un blind test, quindi senza conoscerne il brand di appartenenza, ma seguendo i cinque criteri standard (prime impressioni, visione, olfatto, gusto e sensazione finale) definiti da regolamento, che costituiscono un'esperienza multisensoriale completa. La somma dei singoli punteggi ha determinato poi il risultato finale tra l’80% e il 90% e l’assegnazione di due stelle su un massimo di tre.

Con un voto di 86,5%, il carattere della miscela Kikka 100% Arabica è stato definito “elegante e armonioso” con una “acidità elevata al palato” di cui è stato apprezzato il “gusto fruttato e amaro” che spazia dalle note floreali di frutti di bosco e limone alla dolce intensità del caramello e del cioccolato.

Rotonda (punteggio di 81,4%) si è distinta per “l’intensa amarezza tipica di Robusta”, varietà dal gusto forte e corposo, “unita all’aroma elegante del cioccolato fondente”.

Il caffè ottenuto dalla miscela in grani Crema Superiore, classificata con un totale di 80,2%, è valutato “potente, con un'acidità rinfrescante e note al palato di frutti rossi, legno, caramello e nocciola”.

L’International Taste Institute aveva assegnato il Superior Taste Award a Caffè Borbone anche in passato, per tre anni consecutivi, premiando con due stelle Don Carlo Miscela Oro in capsule compatibili nel 2019 e nel 2020, e Miscela Nobile/Blu nel 2021.