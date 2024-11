Caffè Unes apre a Caluso (To) vicino al supermercato dell’insegna

Il gruppo inaugura Caffè Unes, uno spazio di ristorazione con un'offerta pensata per i vari momenti della giornata, dalla colazione all'aperitivo

Nuova apertura Caffè Unes a Caluso (To), in Corso Torino 70, realizzato in prossimità del supermercato Unes. Il locale propone un'offerta pensata per le varie esigenze della giornata, dalla colazione al pranzo, dalla merenda all’aperitivo tra cui brioche, croissant e prodotti ma anche panini e piatti caldi, insieme ai classici cocktail alcolici e analcolici. Il Caffè Unes di Caluso è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.30, la domenica

dalle 8 alle 20.

Il concept dei Caffè Unes rispecchia la filosofia che il gruppo associa alla sua rete vendita, sintetizzata nel payoff Vicini di spesa, con punti di vendita di prossimità e un'offerta incentrata su prodotti freschi e di qualità.

Il format, studiato internamente da Unes, è già stato introdotto all'interno del supermercato Unes ristrutturato a Milano e situato in piazza Damiano Chiesa di cui abbiamo parlato nell'articolo a questo link. Il restyling rientra in un percorso di rebranding che Unes sta portando avanti e che comprende tutti i suoi store. L'avvio del progetto che ha portato l'apertura del Caffè Unes si inquadra in questo iter di rinnovamento in cui l'insegna intende sottolineare il suo nuovo posizionamento e ampliare la sua offerta per assecondare le più varie esigenze e intercettare nuovi target di consumatori. A ciò si aggiunge la volontà di potenziare e migliorare l'esperienza di acquisto della propria clientela.