Gallery. Unes rinnova due punti di vendita a Milano

Reparti freschi rinnovati, nuovi banchi serviti, come nel caso del pane, un sushi bar e il corner Caffè Unes. Queste le novità degli store Unes di Milano

A fine 2023, Unes (Finiper Canova) aveva avviato il rebranding della sua rete sotto unica insegna, come raccontato in questo articolo, e nel corso dei mesi a seguire ha sviluppato il suo piano ristrutturazione dei punti di vendita secondo la rinnovata immagine. Questo iter continua con nuovi restyling: a pochi mesi dalla riapertura degli store di Torino, Treviglio e Gavirate, l'insegna torna a Milano, in Piazza Damiano Chiesa 2 e in Via Vallazze 87.

Alla base di questa operazione c'è la filosofia secondo cui l'insegna intende collocarsi come vicini di spesa in linea con il payoff, posizionandosi come punto di riferimento per la spesa quotidiana sotto casa, con un'offerta di qualità e convenienza.

I punti di vendita

Dopo la ristrutturazione, in entrambi gli store è stato introdotto il sushi bar, uno spazio

comunicante creato ad hoc e dotato di un ingresso dedicato, in cui vengono proposti i

piatti ispirati alla tradizione giapponese, da gustare in loco o per il consumo take away. Gli spazi sono stati studiati per garantire funzionalità e facilità di movimento lungo il percorso di spesa. Rinnovati i reparti freschi contraddistinti da una veste grafica coinvolgente che caratterizza l'intero punto di vendita. Sono inoltre stati introdotti reparti serviti come il banco del pane fresco, e in via Vallazze anche macelleria e pescheria.

Lo store di Piazza Damiano Chiesa è dotato, invece, di un corner Caffè Unes affacciato sull’esterno con un'offerta di bevande calde e fredde e una selezione di prodotti per la

colazione, a cui si aggiungono le proposte della rosticceria del negozio. Tra i servizi: consegna a domicilio e la possibilità di pagare i propri acquisti utilizzando i principali buoni pasto e Satispay.

La mdd

Come da tradizione, sono disponibili in assortimento i prodotti della linea U! concepita per chi è più attento alla convenienza senza rinunciare alla qualità, così come le specialità de il Viaggiator Goloso, brand premium del Gruppo Finiper Canova.

Le promozioni

Il piano di volantini promozionali propone varie offerte, mentre attraverso l’App Unes i clienti potranno beneficiare di sconti dedicati e partecipare a concorsi a premi.