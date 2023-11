Unes avvia il rebranding della sua rete vendita che avrà unica insegna

Vicini di spesa è il payoff che accompagna questa operazione di rebranding che farà convergere sotto insegna Unes gli store U2 Supermercato e U! Come tu mi vuoi

Rinnovata filosofia, nuova immagine, unica insegna. I punti di vendita U! Come tu mi vuoi e U2 Supermercato saranno convertiti in Unes legati al pay off Vicini di spesa. L'idea alla base di questa scelta è di proporre un'unica insegna di prossimità in grado di intercettare e soddisfare le più svariate richieste dei consumatori moderni.

“Il know-how acquisito in questo settore e la capillarità territoriale ci permettono oggi di rivoluzionare la strategia di Unes e di proporci ai consumatori come i Vicini di spesa, punti di vendita di prossimità in cui trovare prodotti freschissimi e di qualità, e un’offerta che aderisce alle moderne esigenze di consumo quotidiano. Con Unes, affiancata da il Viaggiator Goloso, brand premium dell’azienda, puntiamo a fidelizzare i clienti già acquisiti e a proporci a nuovi target, sensibili al concetto di eccellenza ma anche di praticità e convenienza. Abbiamo avviato questo cambiamento partendo dal supermercato in cui è iniziata la nostra storia più di cinquant’anni fa e proseguiremo, entro la fine dell’anno, con il punto di vendita di Rovagnasco (Segrate, Mi), mentre, entro il 2024 contiamo di modificare l’insegna a tutta la rete” spiega Gianluca Grassi, head of omnichannel marketing.

La strategia di Unes

La storia del gruppo inizia nel 1967 con l'apertura del primo store a Milano, in via Val di Sole. E proprio dalla ristrutturazione di quel primo supermercato parte questa nuova fase dell'attività di Unes. L'ammodernamento è stato sviluppato secondo alcuni obiettivi: creare un’esperienza di spesa di qualità, accessibile, conveniente, ma anche emozionale e coinvolgente.

Per comunicazione in modo più diretto con il cliente e alimentare le attività promozionali, il gruppo ha modulato un piano di volantini promozionali con un più ampio numero di offerte. A questo si aggiunge il lancio della nuova Loyalty App con numerose iniziative per avvicinare e fidelizzare il cliente tra cui la possibilità di partecipare a concorsi o entrare in un mondo interamente digitale: oltre alla possibilità di effettuare comodamente la spesa online e ritirarla presso i punti vendita abilitati al servizio, i clienti potranno ricevere scontrini e coupon digitali, ma anche beneficiare di esclusivi sconti.