Calliope (Gruppo Teddy) al fianco di Unicef

#Esg. In collaborazione con Unicef, Calliope (insegna del Gruppo Teddy) assicura un anno di istruzione scolastica a 200 bambini bisognosi

A duecento bambini in difficoltà sarà garantita l'istruzione scolastica per un anno. Calliope, insegna del Gruppo Teddy, lavorerà in sinergia con Unicef per sostenere l’istruzione dei più piccoli, coinvolgendo i suoi 96 negozi dislocati sul territorio italiano, all'interno dei quali verrà raccontato fino al 17 settembre l’impegno del marchio.

Le dichiarazioni

“Sostenere l’accesso all’educazione per coloro che non ne hanno la possibilità è un modo attraverso il quale vogliamo dare il nostro contributo al mondo. Il Gruppo Teddy, da sempre, crede nel diritto allo studio come pilastro per la costruzione di una società più equa. Per questo abbiamo deciso, oltre che garantire un anno di scuola a 200 bambini in difficoltà, di sensibilizzare i nostri clienti su questo tema, perché crediamo che la bellezza vada condivisa e che ognuno sia chiamato a dare un contributo” sottolinea Raniero Sambuci, brand director Calliope.

“Milioni di bambini nel mondo non ricevono un’istruzione. Ringraziamo Calliope per aver deciso di sostenere i programmi dell’Unicef e garantire a 200 bambini la possibilità di poter iniziare o riprendere il percorso scolastico” dichiara Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia.