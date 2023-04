Candy World Experience al Centro di Arese

Il Centro di Arese ospita Candy World Experience, spazio esperienziale dove le caramelle sono protagoniste di allestimenti ed esperienze immersive

Da oggi, 14 aprile, fino al 12 luglio, il centro commerciale Il Centro di Arese ospita Candy World Experience, uno spazio esperienziale dove le caramelle si trasformano in allestimenti e creazioni, originando un percorso immersivo che coinvolge tutti i cinque sensi. Dalla fantasia di Giulia ed Elena Sella di Postology, creatrici del Museum Of Dreamers, nasce un progetto che offre un’esperienza tra lecca-lecca (lollipop) giganti, ambienti scenografici, una grande piscina con toffolette (marshmallow) in cui immergersi. È una mostra incentrata sul mondo delle caramelle, caratterizzata da 12 installazioni, rivolta agli amanti delle caramelle (candy lovers) di ogni età e che unisce il divertimento all'esperienza, offrendo ai visitatori ambienti immersivi con cui interagire tra caramelle e tecnologia, con approccio multisensoriale, in chiave phygital.

La creazione della Candy World Experience è resa possibile grazie anche ai finanziamenti forniti da Il Centro di Arese, che hanno permesso di promuovere e realizzare questo spazio. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della mostra e tramite il sito

DOVE

Centro commerciale Il Centro, via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 - Arese

Primo piano, area eventi

INSTALLAZIONI

Lollipop Forest & Candy House

Percorso immersivo fatto di lollipop e caramelle giganti: conduce i visitatori alla Candy House, installazione artistica che riprende la tipica casetta di pan di zenzero delle favole in chiave pastel.

Sweet Playground

Bubblegum Room

Marshmallow Pool

Gummy Bear Tunnel & Virtual Room

Candy Stickers Home

In questa stanza scenografica i visitatori contribuiscono all'allestimento, posizionando gli adesivi (stickers) dove preferiscono, diventando parte attiva dell'esperieza.

Sweet Dreams

Tra nuvole, cuscini pastello e peluche a forma di caramelle, Sweet Dreams porterà i visitatori in un mondo fuori dal tempo e dallo spazio.

Candy Art Gallery

Visitando la Candy Art Gallery si possono scoprire opere reinterpretate in chiave candy

Confetti Castle

Un morbido castello dove circondarsi di coriandoli colorati

CREDITS PHOTO GALLERY:

Candy World Experience, Antinori