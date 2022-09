Capatoast apre al Lingotto e punta sullo sviluppo in franchising

CapaToast apre nel centro commerciale Lingotto a Torino, e a ottobre inaugura un nuovo store nel centro commerciale Fuentes di Piantedo (So)

CapaToast apre nel centro commerciale Lingotto a Torino, terzo locale nella città della Mole Antonelliana, e a ottobre inaugura un nuovo store nel centro commerciale Fuentes di Piantedo (So). La novità è anche l'angolo healthy & fresh concepito per offrire una proposta più leggera, in linea con le esigenze di un'alimentazione salutare e fresca: quindi, insalate, bowl, centrifughe e spremute, frozen yogurt, smoothies e bubble tea, con possibilità di personalizzare i prodotti.

CapaToast sta puntando sul franchising, come testimonia il video che potete vedere in home page. I due nuovi punti di vendita a Torino e Sondrio sono aperti in affiliazione da Tasty Holding Srl, società già proprietaria degli store in Bicocca Village Milano e a Curno-Bergamo, che raddoppia la propria collaborazione con CapaToast.

“Uno dei maggiori punti di forza che abbiamo notato dal punto di vista imprenditoriale sta nella sostenibilità dei costi per la realizzazione dei punti vendita -spiega Marco Contri, cofondatore presso Tasty Holding Srl- Questo garantisce un ottimo equilibrio nei conti economici e nei business plan delle attività che pianifichiamo e che andremo ad aprire”.

CapaToast, prima catena specializzata in toast in Italia, è leader di mercato con più di 40 punti di vendita. I toast sono realizzati con materie prime selezionate, pane artigianale dalla ricetta esclusiva senza alcol etilico e dalle dimensioni extralarge. Il menù nasce dall'incontro tra ricette ideate dagli chef di CapaToast e rivisitazioni delle ricette classiche della tradizione italiana. Le proposte variano dai toast classici a quelli speciali, dai toast light e veg a quelli sweet. Oltre al classico pane bianco sono disponibili anche le varianti pane integrale, pane ai cereali e pane senza glutine. Le farciture sono realizzate con ingredienti italiani ed è possibile richiedere il toast personalizzato, creando la ricetta con i propri ingredienti preferiti.