Il primo ristorante Ca'Pelletti a Milano, in zona Famagosta, è il settimo di questa catena sviluppata dalla ravennate Surgital

Inaugurato oggi il primo ristorante CA'PELLETTI (di seguito: Ca'Pelletti) a Milano, in zona Famagosta, a due passi dalla metropolitana (linea verde), il settimo di questa catena di ristorazione che fa capo a Surgital, azienda ravennate che produce surgelati. Altre locande Ca'Pelletti sono già a Bologna, Firenze, Padova e all'OrioCenter in provincia di Bergamo. La catena si fonda sul concetto "cucina sempre aperta" che ne contrassegna anche il posizionamento. La "locanda" Ca'Pelletti di Milano Famagosta è la prima dopo la chiusura del locale in Piazza Gae Aulenti, al -1 della Torre Unicredit.

Ca'Pelletti esiste da oltre 10 anni. Come precisa Elena Bacchini, amministratore unico di Ca'Pelletti, e una dei cinque membri della famiglia alla guida di Surgital (proprietaria della società Ca'Pelletti), "siamo alla nostra settima apertura diretta, ma con l'idea di strutturarci per andare nella direzione dello sviluppo in franchising: le aperture dirette come questa servono proprio per costruire una solida esperienza da tesaurizzare nella creazione di un progetto serio. Le prossime aperture -a partire da una location in lavorazione a Parma, che andrà in apertura verso la fine dell'anno- potranno quindi coesistere con il progetto franchising, rivolto a imprenditori e società che conoscono già le dinamiche e le regole del comparto".

Il nuovo Ca'Pelletti a Milano ha una superficie totale è 450 mq di cui 300 di somministrazione, con 110 posti a sedere tra interno ed esterno. In linea con il posizionamento "cucina sempre aperta" l'offerta è 7 giorni su 7, da colazione a cena, dalle 9 alle 23, cucina prettamente romagnola, quindi primi piatti (vi consigliamo i bartlaz, specialità di Tredozio, comune in provincia di Forlì-Cesena), compresi gli immancabili cappelletti (in 7 condimenti diversi) e le tagliatelle al ragù; taglieri, piadine, insalate e alcuni secondi piatti, con attenzione ai piatti di condivisione per soddisfare anche le esigenze di una clientela di fascia pomeridiana che si prepara all'aperitivo. Prezzi medi? A pranzo (primo, caffè, acqua) dai 15 ai 17 euro a testa, cena tra 22 e 25 euro.

A differenza di concept simili come Dispensa Emilia, da Ca'Pelletti ti siedi e attendi che il cameriere prenda l'ordine al tavolo, come nei ristoranti tradizionali. Lo stesso avviene con la colazione, servita al tavolo.

Ca'pelletti ha scelto una buona location, vicina alla metropolitana, circondata dai nuovi uffici (come Ranstad co-working e Digit-ed) che stanno contribuendo a innovare la zona tra Barona e Famagosta. Se siete in zona fate sicuramente un salto a pranzo o cena.

Ca'Pelletti, via S. Vigilio 1, Milano (MM e parcheggio Famagosta), orari 9-23.