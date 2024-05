Carioca, arrivano nuovi colori per la penna Fiorella

La gamma Fiorella di Carioca si arricchisce con nuove linee Neon e Metallic, grazie alle quali entrano in casa nuovi colori

È un mondo colorato quello di Carioca, da oltre 50 anni tra i leader nella cartoleria made in Italy, con oltre il 70% dei prodotti realizzati in Italia a Settimo Torinese e poi distribuiti in 87 Paesi al mondo. Ma ora, la sua gamma prodotto Fiorella si accende ancor di più di brillantezza con le nuove linee Neon e Metallic. Carioca Fiorella “è una penna dal design unico e standard qualitativi che garantiscono un risultato e un'esperienza del colore altamente professionali", assicurano dall'azienda. Si tratta di penne disponibili in una vasta gamma di colori, pensati per soddisfare le esigenze di artisti di tutte le età.