Jannik Sinner è testimonial ufficiale di Enervit

Nuova collaborazione per Enervit nel settore dell'eccellenza sportiva. Jannik Sinner è diventato Official nutrition partner del marchio

Siglato un accordo tra Enervit e il tennista, numero uno al mondo, Jannik Sinner in qualità di Official nutrition partner. Lo sportivo, primo italiano della storia a vincere gli Australian Open, e a raggiungere il primo posto nel ranking ATP, è quindi testimonial ufficiale del brand. In questo modo, Enervit prosegue il percorso al fianco delle eccellenze dello sport mondiale, come nel caso del recente vincitore del Giro d’Italia Tadej Pogačar di UAE Team Emirates.

Enervit

L'azienda è attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport, per chi è attento al proprio benessere e vuole essere in forma.

Il marchio da sempre promuove la cultura della Nutrizione Positiva unita al valore di una costante attività fisica, e si impegna ad agire nel rispetto dell’ambiente, delle persone e della comunità, per contribuire in modo credibile ad una transizione sostenibile. L’azienda, certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BRC, conta 230 dipendenti e un fatturato pari a 85,4 milioni di euro nel 2023 realizzato con quattro canali di vendita: Italia, Estero, lavorazioni conto terzi e canale diretto.