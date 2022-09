Se ti dico Olympus a cosa pensi? Alla feta D.O.P.? Allo yogurt greco? Al gusto della tradizione greca? Tutto giusto, ma è arrivato il momento di ampliare l’orizzonte. Sei pronto?

E’ in arrivo Carpos, la linea 100% vegetale di yogurt e dessert a base di avena o di mandorla, due degli ingredienti benefici che nell’ultimo periodo hanno avuto le performances migliori a scaffale (fonte Osservatorio Immagino 2022). Pensata per chi desidera seguire un’alimentazione vegetariana o vegana o semplicemente intende limitare il consumo di prodotti a base di latte o proteine animali.

Entriamo più in dettaglio

Yogurt vegetale a base avena con fermenti vivi ed attivi: disponibili in 4 differenti gusti per soddisfare tutti i palati, le nostre alternative vegetali allo yogurt a base avena sono un vero toccasana: fonte di calcio e vitamine, a basso contenuto di grassi e naturalmente prive di lattosio sono lo snack perfetto per ricaricarsi in totale sintonia con le proprie scelte alimentari. Le 4 varianti di gusto (classico, vaniglia, melagrana&lampone e stracciatella) sono disponibili in pratico formato bipack da 125 grammi a coppetta.

Yogurt vegetale a base mandorla con fermenti vivi e attivi: classico, fragola e mirtillo, sempre in bipack da 125 grammi, sono le tre varianti in cui sarà possibile assaggiare queste prelibatezze preparate con le migliori selezioni di mandorle. Un’alternativa vegetale al classico yogurt, perfetta per fare il pieno di vitamine e calcio in totale leggerezza!

Dessert a base mandorla: “Sì, ai peccati di gola!” con i nostri desserts a base mandorla nei gusti vaniglia, cacao e caramello salato. Fonte di calcio e vitamine ma senza lattosio, glutine e conservanti, sono il break perfetto per allietare corpo e mente.

Per saperne di più: https://www.olympusfoods.it/